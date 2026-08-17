Brian May: Η γκάφα του Meta ΑΙ και το ξέσπασμα του κιθαρίστα των Queen για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο κιθαρίστας των Queen, Σερ Μπράιαν Μέι, πιστεύει ότι η ανθρωπότητα δεν χρειάζεται Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Ο θρυλικός μουσικός αναφέρθηκε επίσης την επίδραση των υποδομών που περιβάλλουν την τεχνολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία χρησιμοποίησε την ΤΝ για να αναδημιουργήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ του συγκροτήματός του, The Game, του 1980 με το αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό και τα μέλη της μπάντας… αγνώριστα.

«Απλώς έπρεπε να το μοιραστώ μαζί σας. Ζήτησα από τη Meta ΑΙ να μου δείξει πώς ήταν το εξώφυλλο του άλμπουμ The Game. Αυτό μου έδωσε, καλή δουλειά, ε; Αυτό είναι το είδος της νοημοσύνης που σύντομα θα κυβερνήσει τον κόσμο;» έγραψε.

«Λοιπόν, ωραία, ίσως αυτή είναι η στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε ΤΝ, αλλά τώρα είμαι πολύ σοβαρός, πιστεύω ότι το τίμημα που πρόκειται να πληρώσουμε για αυτήν την “αναπόφευκτη” ανάπτυξη είναι πολύ υψηλό» σημείωσε.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την κατασκευή αυτών των απαίσιων κέντρων δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα καταστρέψουν την όμορφη χώρα μας, όπως ήδη καταστρέφουν την όμορφη Αμερική» τόνισε.

Στην ανάρτηση απεύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ να παρέμβει, προσθέτοντας: «Αγαπητέ Άντι, πρέπει να το σταματήσεις τώρα, πριν να είναι πολύ αργά».

Η ανάρτηση του Σερ Μπράιαν Μέι έρχεται καθώς αρκετοί καλλιτέχνες μιλούν τόσο υπέρ όσο και κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Η σπάνια φωτογραφία στο Ηρώδειο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Τζένη Καρέζη – Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Matthew McConaughey: Το τραγούδι που τον έκανε να… κόψει την κάνναβη

Άννα Βίσση – Λευτέρης Πανταζής: Το απρόσμενο μουσικό ντουέτο στους Αρκιούς (video)