search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 12:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 11:30

Κόρινθος: Δύο γυναίκες επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν 61χρονο μετά από καβγά

17.08.2026 11:30
nosokomeio korinthos new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στις Αρχαίες Κλεωνές στην Κόρινθο, με έναν 61χρονο να τραυματίζεται από μαχαίρι και δύο γυναίκες να συλλαμβάνονται.

Σύμφωνα με το korinthostv, δύο γυναίκες ηλικίας 31 και 57 ετών, ενεπλάκησαν σε διαπληκτισμό με τον 61χρονο.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, φέρονται να του επιτέθηκαν και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. 

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας.

Ο 61χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το επεισόδιο σε προσωπικές διαφορές.

Διαβάστε επίσης

Καβάλα: Συνελήφθη 80χρονος για εμπρησμό από πρόθεση 

Σαλαμίνα: Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς – Τι εξετάζουν οι αρχές – «Ήταν ιδιαίτερα δύσκολες πυρκαγιές» λέει η πυροσβεστική

Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairidis 5430-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πονοκέφαλος ο Καιρίδης για τη ΝΔ με τις συνεχείς επιθέσεις σε γαλάζια στελέχη

dog paralia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές με σκύλο: Όλο και περισσότεροι το επιχειρούν – Η νέα αγορά του pet-friendly τουρισμού και πώς προσαρμόζεται η Ελλάδα

nosokomeio-nikaias_1912_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες, ελλιπείς έλεγχοι και σκιές στις εργολαβίες ιδιωτικής ασφάλειας

Elliniki-Oikonomia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε στα 5,725 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,3 δισ.

psaras_mexiko
ΚΟΣΜΟΣ

«Θαύμα επιβίωσης» στο Μεξικό: Ψαράς επέζησε 15 μέρες σε υποβρύχιο σπήλαιο σε βάθος 100 μέτρων (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

konstantelias 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Από τα ματωμένα γόνατα στα πάρκα του Βόλου και το «όχι» στη Μπαρτσελόνα στη  Ντόρτμουντ

xrwma-savvidis-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εμφύλιος στον ΠΑΟΚ: Η απόφαση Σαββίδη να πουλήσει Κωνσταντέλια, οι αντιδράσεις των οπαδών, ο Μυστακίδης και το πολιτικό θρίλερ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 12:56
kairidis 5430-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πονοκέφαλος ο Καιρίδης για τη ΝΔ με τις συνεχείς επιθέσεις σε γαλάζια στελέχη

dog paralia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές με σκύλο: Όλο και περισσότεροι το επιχειρούν – Η νέα αγορά του pet-friendly τουρισμού και πώς προσαρμόζεται η Ελλάδα

nosokomeio-nikaias_1912_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες, ελλιπείς έλεγχοι και σκιές στις εργολαβίες ιδιωτικής ασφάλειας

1 / 3