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17.08.2026 15:40

Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι

17.08.2026 15:40
yiannai

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Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κατς.

Η Πνινάτ Γιανάι είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Έχει επίσης έντονη παρουσία στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ίδρυσε την πλατφόρμα δημόσιας διπλωματίας LOVE ISRAEL.

Ο διορισμός της από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εντάσσεται, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τον τουρισμό.

«Η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η νέα πρέσβης, σημειώνοντας ότι στόχος της είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.

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