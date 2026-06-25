Διπλωματικό «χαστούκι» στην Τουρκία: Το Ισραήλ δρομολογεί την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Πρόταση για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το κράτος του Ισραήλ αναμένεται να καταθέσει στην επόμενη συνεδρίαση της κυβέρνησης ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη διπλωματική σημασία για τις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία.

Ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία του σε ανάρτησή του, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε: «Θα φέρω ενώπιον της ισραηλινής κυβέρνησης, στην επόμενη συνεδρίασή της, πρόταση απόφασης για την επίσημη αναγνώριση από την κυβέρνηση του Ισραήλ της Γενοκτονίας των Αρμενίων».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού λαού στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθικό και ιστορικό καθήκον».

Παράλληλα, τόνισε πως «πρέπει επίσης να καταδικάσουμε με σαφήνεια κάθε άρνηση, υποβάθμιση ή διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας». Όπως σημείωσε, «Η απόφαση θα κατατεθεί στη συνέχεια στην Κνεσέτ προς ψήφιση».

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