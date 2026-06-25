Εκρήξεις στο Κίεβο, συναγερμός για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους (Video)

Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο λίγα λεπτά αφότου σήμανε συναγερμός για ρωσικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

BREAKING: Air defenses are active over Kyiv amid a Russian ballistic missile threat.



Video: Kyiv Post pic.twitter.com/zZ63YrHJRj June 25, 2026

«Ο εχθρός εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.

Russia launched ballistic missiles at Kiev, and it looks like we’ve got touchdown, ladies and gentlemen 🥳 pic.twitter.com/O3YTUtuKD7 — Gabriel (@GabeZZOZZ) June 25, 2026

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν σε καταφύγια. Ενημέρωσε πως πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συνοικία Νταρνίτσκι, όπου έπεσαν συντρίμμια πυραύλου.

FALLING MISSILE DEBRIS TRIGGERS BLAZE IN KYIV



​A fire has broken out in the capital after intercepted Russian missile fragments crashed to the ground. https://t.co/0rbEkNyF7q pic.twitter.com/v4uFGog4XH June 25, 2026

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