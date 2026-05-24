Ρωσία: Σκληρά αντίποινα με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους μετά την ουκρανική επίθεση στο Σταρομπίλσκ – Στους 4 οι νεκροί και 83 οι τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας τέσσερις τύπους πυραύλων (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν) σε νυχτερινές επιθέσεις της Κυριακής, ως αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου εναντίον πολιτικών στόχων στη Ρωσία, μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι επιθέσεις, οι οποίες ήταν όλες επιτυχείς σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, πραγματοποιήθηκαν εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων εγκαταστάσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας, ανέφερε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ο δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι επτά τραυματίες νοσηλεύονται, ενώ επιβεβαίωσε πως επλήγη σχολείο στη συνοικία Σεφτσενκίφσκι και ότι συντρίμμια από άλλο πλήγμα έπεσαν στην είσοδο καταφυγίου κοντά σε δεύτερο σχολικό συγκρότημα, όπου είχαν καταφύγει κάτοικοι για προστασία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες από το πεδίο των συγκρούσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, που έγινε με 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 90 πυραύλους.

Κάγια Κάλας: «Η Ρωσία επιδίδεται σε απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό»

Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, στις οποίες, όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, δείχνουν έναν «απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας. «Η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων. Πρόκειται για αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», έγραψε η Κάλας στο Χ. «Η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Ορέσνικ, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και αυτό συνιστά μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», υπογράμμισε η Κάλας.

Το Παρίσι καταδικάζει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με βαλλιστικό πύραυλο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας Κιέβου, μεταξύ άλλων με την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ.

«Η Γαλλία καταδικάζει αυτήν την επίθεση και τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, η οποία πάνω απ’ όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε μια ανάρτηση στο Χ.

Τα Ρωσικά αντίποινα μετά την επίθεση στο Σταρομπίλσκ

Η Ουκρανία ανέμενε μια μεγάλη επίθεση, μετά την επίθεση με drones στο Σταρομπίλσκ, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία ανατολική περιοχή της χώρας, η οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, έπληξε εστία κολεγίου και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων.

Η επίθεση με drones, που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα από Πέμπτη προς Παρασκευή, ήταν μία από τις φονικότερες ουκρανικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών και τραυμάτισε ακόμη 42 άτομα στην πόλη της κατεχόμενης περιοχής του Λουγκάνσκ. Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι στόχευσε αμάχους, υποστηρίζοντας ότι έπληξε ρωσική μονάδα drones που βρισκόταν στην περιοχή.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή ότι όσοι ευθύνονται θα αντιμετωπίσουν «αναπόφευκτη και αυστηρή τιμωρία».

Το Σάββατο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία «βλέπει ενδείξεις προετοιμασίας για συνδυασμένο πλήγμα σε ουκρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου».

Παράλληλα, η πρεσβεία των ΗΠΑ ανέφερε ότι «έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση, η οποία μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στις επόμενες 24 ώρες».

Διαβάστε επίσης:

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν πίστευα πως μπορώ να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα»

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

Ρούμπιο: «Το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος χορηγός τρομοκρατίας στον κόσμο» – «Δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

