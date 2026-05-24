Ρούμπιο: «Το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος χορηγός τρομοκρατίας στον κόσμο» – «Δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Σκληρή επίθεση κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορώντας το Ιράν ότι αποτελεί «τον μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί της Ινδίας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επενδύει στη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων αντί στην ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της.

«Καμία χώρα στη Γη δεν χρηματοδοτεί περισσότερη τρομοκρατία από το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

»Το Ιράν δεν δαπανά χρήματα για δρόμους και για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, αλλά επενδύει στη στήριξη της Χεζμπολάχ και της Χαμάς», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη για τις κινήσεις της στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι «κρατούν ομήρους πολιτικά πλοία» και ότι «έχουν τοποθετήσει νάρκες σε διεθνή θαλάσσια οδό».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

«Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα απαιτήσουν «την αποδοχή και τη συμμόρφωση» της ιρανικής πλευράς.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος στο Πακιστάν: Περισσότεροι από 30 τραυματίες από έκρηξη βόμβας σε σιδηροδρομική γραμμή (Photos/Videos)

Στιγμές τρόμου: Δημοσιογράφοι κατέγραψαν live τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο (Video)

Κονγκό: Συναγερμός για την έκρηξη κρουσμάτων του ιού Έμπολα – 204 θάνατοι σε δύο μήνες



