search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 09:54

Κονγκό: Συναγερμός για την έκρηξη κρουσμάτων του ιού Έμπολα – 204 θάνατοι σε δύο μήνες

24.05.2026 09:54
ebola-kongo-2

Η επιδημία του ιού Έμπολα, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στη ΛΔ Κονγκό μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο το βράδυ από το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας.

Κατά τους επίσημους αριθμούς, έχουν καταγραφτεί ως αυτό το στάδιο 204 θάνατοι, κατανεμημένοι σε τρεις επαρχίες του πελώριου κράτους, που πιστεύεται πως πιθανόν προκλήθηκαν από τον ιό.

Προηγούμενος απολογισμός που είχε δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) έκανε λόγο για 177 νεκρούς επί συνόλου 750 ύποπτων κρουσμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Η διαπραγμάτευση ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν «έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί», λέει ο Τραμπ

«Είμαι ο Ιησούς Χριστός»: Είχε αποπειραθεί ξανά να μπει στον Λευκό Οίκο ο 21χρονος δράστης

Ρωσικός πύραυλος χτύπησε σχολείο στο Κίεβο: Ένας νεκρός, 10 τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mikrolimano_ert
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

akylas_main
LIFESTYLE

Akylas μετά τη Eurovision: «Έδωσα την ψυχή μου» – «Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο» (Video)

tsipras_1905_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι ξέρουμε και τι… μαντεύουμε από τους χρησμούς για το νέο κόμμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ - Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

katseli-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λούκα Κατσέλη στον Κορυδαλλό: Ημερίδα - σταθμός για το μέλλον των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:32
mikrolimano_ert
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

stratos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

1 / 3