Ρωσικός πύραυλος χτύπησε σχολείο στο Κίεβο: Ένας νεκρός, 10 τραυματίες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σχολείο του Κιέβου όταν επλήγη από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ο δήμαρχος, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, κατά τις Αρχές.

«Ακόμη ένα σχολείο χτυπήθηκε. Στη συνοικία Σεφτσενκίφκσι. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον δεύτερο όροφο», ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού έκανε λόγο για πλήγμα «κοντά» σε σχολείο, με συντρίμμια να φράσσουν την είσοδο καταφυγίου όπου είχαν σπεύσει κάτοικοι.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές κάνουν λόγο για έναν νεκρό και 10 τραυματίες, 5 από τους οποίους χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Η επίθεση της Ουκρανίας και η εντολή Πούτιν για «αντίποινα»

Υπενθυμίζεται ότι χθες Σάββατο, Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν κτίριο φοιτητικής εστίας κολεγίου στο Σταρομπίλσκ, πόλη της κατεχόμενης από τη Ρωσία περιοχής του Λουχάνσκ στην Ουκρανία, σκοτώνοντας δέκα ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 38, δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν.

Μιλώντας σε συνάντηση με βετεράνους πολέμου στη Μόσχα, ο Πούτιν χαρακτήρισε την επίθεση στη φοιτητική εστία ως «έγκλημα» και έδωσε εντολή στον στρατό να υποβάλει προτάσεις για αντίποινα. Τόνισε επίσης ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικές ή αστυνομικές εγκαταστάσεις κοντά στο κολέγιο.

