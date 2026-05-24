Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο – Νεκρός ο ύποπτος, σε κρίσιμη κατάσταση ένας περαστικός (Photos/Videos)

Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό στον Λευκό Οίκο.
Άτομο «με διαταραγμένη προσωπικότητα» -σύμφωνα με αξιωματούχο- φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχτηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Aρχικά είχε ανακοινωθεί ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον.
Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Δημοσιογράφοι του ABC και του CNN μετέδωσαν ότι πράκτορες ασφαλείας φώναζαν «πέστε κάτω», ενώ ακούγονταν 20 – 30 πυροβολισμοί.
Ακροβολιστές εμφανίστηκαν στη στέγη του Λευκού Οίκου, ενώ οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στη βόρεια πτέρυγα.
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι.
Σε ανάρτησή της η δημοσιογράφος Σελίν Γουάνγκ, του δικτύου ABC κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως ακούγεται στο βίντεο που ανάρτησε στο X (πρώην twitter).
Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην 17η Οδό και την Λεωφόρο Πενσυλβάνια ΒΔ», μόλις ένα οικοδομικό τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο.
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν για το περιστατικό και πρόσθεσε ότι θα «ενημερωθεί το κοινό μόλις αυτό είναι δυνατό».
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Λίγο μετά τις 6 μ.μ. (22:00 GMT) ένας άνδρας κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί».
Η Μυστική Υπηρεσία Αστυνομίας ανταπέδωσε τα πυρά, τραυματίζοντας τον ύποπτο, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας περαστικός χτυπήθηκε επίσης από πυρά».
