search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 09:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.05.2026 07:54

Φιλιππίνες: Αγωνία για την τύχη 19 ανθρώπων – Κατέρρευσε πολυώροφο εργοτάξιο

24.05.2026 07:54
philippines bulding collapse

Δεκαεννιά άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως αγνοούνται μετά την κατάρρευση, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, πολυώροφου ακινήτου υπό ανέγερση βόρεια της Μανίλας, της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, ενημέρωσε αυτοδιοικητικός αξιωματούχος το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών στην Άνχελες Σίτι ειδοποιήθηκαν στις 03:00 (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Σάββατο στις 22:00 ώρα Ελλάδας) ότι εννιαώροφη πολυκατοικία με σκελετό από σκυρόδεμα υπό ανέγερση κατέρρευσε, εξήγησε η υπηρεσία ενημέρωσης του δήμου.

Εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, ο Τζέι Πελάγιο, δήλωσε στο AFP ότι ο σκελετός και σκαλωσιές κατέρρευσαν, παγιδεύοντας εργαζόμενους στην οικοδομή.

«Υπήρχαν 19 μέλη του προσωπικού που βρίσκονται συνήθως σε υπηρεσία στην περιοχή αυτή. Προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

«Υπάρχουν μεγάλοι όγκοι μπετόν και χρειαζόμαστε μηχανήματα για τους ανυψώσουμε. Αυτό δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάσωσης προς το παρόν».

Ο πρώτος απολογισμός

Ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 24 διασωθέντες στα συντρίμμια, καθώς και δυο ανθρώπους που διασώθηκαν από παρακείμενο κτίριο, το οποίο υπέστη ζημιές όταν σημειώθηκε η καταστροφή.

«Ελπίζουμε ότι τα 19 μέλη του προσωπικού είναι μέρος αυτού του αριθμού» -ότι βρίσκονται μεταξύ των διασωθέντων- είπε ο κ. Πελάγιο.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος ως αυτό το στάδιο. Οι Αρχές παίρνουν καταθέσεις και στοιχεία από τους επιζήσαντες, πρόσθεσε.

Οι άνθρωποι που διασώθηκαν βρίσκονται «σε σταθερή κατάσταση», καθησύχασε ο εκπρόσωπος.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τα αίτια της κατάρρευσης.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο – Νεκρός ο ύποπτος, σε κρίσιμη κατάσταση ένας περαστικός (Photos/Videos)

Στο έλεος των συμμοριών η Αϊτή

Όλοι θέλουν κάτι από την Κίνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague

Euroleague Final Four 2026: Ώρα τελικού για την κορυφή της Ευρώπης – Αυστηρές οδηγίες για την προσέλευση των φιλάθλων

white_house_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι ο Ιησούς Χριστός»: Είχε αποπειραθεί ξανά να μπει στον Λευκό Οίκο ο 21χρονος δράστης

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του – Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του σπιτιού

panelladikes-2025 -1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα», το πρόγραμμα και οι βασικές οδηγίες (Video)

Forologikes-Diloseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγράφονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή δύο ετών για πληρωμές από το 2024

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ - Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

katseli-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λούκα Κατσέλη στον Κορυδαλλό: Ημερίδα - σταθμός για το μέλλον των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 09:23
euroleague

Euroleague Final Four 2026: Ώρα τελικού για την κορυφή της Ευρώπης – Αυστηρές οδηγίες για την προσέλευση των φιλάθλων

white_house_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι ο Ιησούς Χριστός»: Είχε αποπειραθεί ξανά να μπει στον Λευκό Οίκο ο 21χρονος δράστης

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του – Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του σπιτιού

1 / 3