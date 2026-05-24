Φιλιππίνες: Αγωνία για την τύχη 19 ανθρώπων – Κατέρρευσε πολυώροφο εργοτάξιο

Δεκαεννιά άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως αγνοούνται μετά την κατάρρευση, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, πολυώροφου ακινήτου υπό ανέγερση βόρεια της Μανίλας, της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, ενημέρωσε αυτοδιοικητικός αξιωματούχος το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών στην Άνχελες Σίτι ειδοποιήθηκαν στις 03:00 (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Σάββατο στις 22:00 ώρα Ελλάδας) ότι εννιαώροφη πολυκατοικία με σκελετό από σκυρόδεμα υπό ανέγερση κατέρρευσε, εξήγησε η υπηρεσία ενημέρωσης του δήμου.

Εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, ο Τζέι Πελάγιο, δήλωσε στο AFP ότι ο σκελετός και σκαλωσιές κατέρρευσαν, παγιδεύοντας εργαζόμενους στην οικοδομή.

«Υπήρχαν 19 μέλη του προσωπικού που βρίσκονται συνήθως σε υπηρεσία στην περιοχή αυτή. Προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

IN PHOTOS: A total of 26 individuals were rescued after under-construction building collapsed in Barangay Balibago, Angeles City early morning, authorities said Sunday.



According to the Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office (ACDRRMO), authorities received… pic.twitter.com/z4491qGNKQ — Manila Standard (@mnlstandardph) May 24, 2026

«Υπάρχουν μεγάλοι όγκοι μπετόν και χρειαζόμαστε μηχανήματα για τους ανυψώσουμε. Αυτό δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάσωσης προς το παρόν».

Ο πρώτος απολογισμός

Ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 24 διασωθέντες στα συντρίμμια, καθώς και δυο ανθρώπους που διασώθηκαν από παρακείμενο κτίριο, το οποίο υπέστη ζημιές όταν σημειώθηκε η καταστροφή.

«Ελπίζουμε ότι τα 19 μέλη του προσωπικού είναι μέρος αυτού του αριθμού» -ότι βρίσκονται μεταξύ των διασωθέντων- είπε ο κ. Πελάγιο.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος ως αυτό το στάδιο. Οι Αρχές παίρνουν καταθέσεις και στοιχεία από τους επιζήσαντες, πρόσθεσε.

Οι άνθρωποι που διασώθηκαν βρίσκονται «σε σταθερή κατάσταση», καθησύχασε ο εκπρόσωπος.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τα αίτια της κατάρρευσης.

