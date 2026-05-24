Μέση Ανατολή: Η διαπραγμάτευση ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν «έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί», λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν «έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί», ενώ οι λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν σύντομα.

«Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Σύμφωνα με τους Washington Times, η ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτή την ανάρτηση αφού είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες χωρών με μουσουλμανικούς στην πλειονότητά τους πληθυσμούς και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ουσιαστική πρόοδος»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε την Κυριακή ότι έχει σημειωθεί «ουσιαστική πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί μια «θετική και διαρκής συμφωνία».

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την επίτευξη πιο μόνιμης εκεχειρίας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, συνεχάρη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τις «εξαιρετικές προσπάθειές» του υπέρ της ειρήνης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο στη συνέχιση των συνομιλιών και εξέφρασε την ελπίδα η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων να φιλοξενηθεί σύντομα στη χώρα.

Axios: Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας στην προτεινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως μετέδωσε χθες (τοπική ώρα) ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τι άλλο περιλαμβάνει το προσχέδιο

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, σύμφωνα με το Axios.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

