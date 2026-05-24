«Είμαι ο Ιησούς Χριστός»: Είχε αποπειραθεί ξανά να μπει στον Λευκό Οίκο ο 21χρονος δράστης

Ο δράστης της χθεσινής επίθεσης κοντά Λευκό Οίκο, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά των μυστικών υπηρεσιών, είχε «ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή» με το ιστορικό κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο.

«Ευχαριστούμε την υπέροχη Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών και τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για τη γρήγορη και επαγγελματική δράση που έλαβαν απόψε απέναντι σε έναν ένοπλο κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή εμμονή με το πιο αγαπημένο κτίριο της χώρας μας» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social, συνδέοντας το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Δείχνει πόσο σημαντικό είναι, για όλους τους μελλοντικούς Προέδρους, να έχουν τον ασφαλέστερο και πιο προστατευμένο χώρο του είδους του που κατασκευάστηκε ποτέ στην Ουάσιγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!», έγραψε.

Ποιος ήταν ο 21χρονος που έπεσε νεκρός

Ο 21χρονος που πυροβόλησε κατά αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, έπεσε νεκρός από τα πυρά των μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το CNN, πρόκειται για τον 21χρονο Ναζίρ Μπεστ, ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

🚨 NOW: Footage released of people RUNNING inside and Secret Service coming out ARMED on the hunt for an active shooter



Thankfully, President Trump is INSIDE, fully encased by bullet proof windows and security.



The Secret Service hustled press inside.

Ο Μπεστ είχε αποπειραθεί ξανά να μπει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός».

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα Social Media είχε γράψει πως είναι «γιος του Θεού», ενώ σε μία άλλη αναφερόταν απειλητικά προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως αστυνομικοί είχαν συναντήσει τον Μπεστ πολλές φορές κοντά στον Λευκό Οίκο το περασμένο καλοκαίρι.

Ήταν «γνωστός στη Μυστική Υπηρεσία» επειδή «περπατούσε γύρω από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου και ρωτούσε πώς να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα σημεία εισόδου».

Ο νεαρός άνδρας είχε καταδικαστεί για «παρεμπόδιση εισόδου οχημάτων» σε μέρος του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου, στις 26 Ιουνίου του 2025, ενώ στις 10 Ιουλίου του 2025, περπατούσε σε απαγορευμένη περιοχή έξω από τον Λευκό Οίκο. Ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Ιησούς και είπε «ότι ήθελε να συλληφθεί».

Ο Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο τη στιγμή του επεισοδίου, καθώς είχε ακυρώσει προγραμματισμένες μετακινήσεις του, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

«Δεν τον επηρέασε το περιστατικό», διαβεβαίωσε στην ανακοίνωση της Secret Service ο εκπρόσωπός της Άντι Γκουλιέλμι.

«Άνδρας που βρισκόταν κοντά στην περίμετρο ασφαλείας, έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ», πρόσθεσε.

»Αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και έπληξαν τον δράστη, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, περαστικός χτυπήθηκε επίσης από σφαίρες. Κανένας πράκτορας δεν τραυματίστηκε».

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, περιέγραψε όσα συνέβησαν. «Ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει», είπε στο γαλλικό πρακτορείο.

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως το σημείο, όπου έπεσα οι πυροβολισμοί.

Από την πλευρά της, η ανταποκρίτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο, περιέγραψε: «Ήμουν στη μέση της καταγραφής ενός βίντεο με το iPhone μου από τη Βόρεια Πλατεία του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούγονταν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης, όπου παραμένουμε τώρα».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Λίγο μετά τις 6 μ.μ. (22:00 GMT) ένας άνδρας κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί».

Η Μυστική Υπηρεσία Αστυνομίας ανταπέδωσε τα πυρά, τραυματίζοντας τον ύποπτο, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας περαστικός χτυπήθηκε επίσης από πυρά».

