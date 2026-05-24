Τρόμος στο Πακιστάν: 24 νεκροί από έκρηξη βόμβας σε σιδηροδρομική γραμμή (Photos/Videos)

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 70 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που τρένο, που μετέφερε στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους, διέσχιζε την πόλη Κουέτα. Από το ωστικό κύμα ανατράπηκαν δύο βαγόνια της αμαξοστοιχίας, τα οποία στη συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

BREAKING: At least 16 people were killed and 70 wounded after a bomb exploded near a railway track in southwest Pakistan. https://t.co/ZO8fbbqWkF — The Associated Press (@AP) May 24, 2026

Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στον ουρανό, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

A powerful explosion was reported in #Quetta, in Pakistan’s Balochistan province, near a paramilitary installation close to a passing train, according to local sources. Reports said two train bogeys were derailed due to the impact of the #blast.



Rescue and emergency response… pic.twitter.com/YHxRXhKsjV — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) May 24, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή, όπου συνήθως σταθμεύουν δυνάμεις ασφαλείας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κοντινά κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Σε κρίσιμη κατάσταση κάποιοι από τους τραυματίες

Γιατροί σε τοπικά νοσοκομεία ανέφεραν ότι έχουν δεχθεί περισσότερους από 70 τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

#Quetta blast update 🚨



At least 16 people reportedly killed and 30 injured in the explosion. Several women and children are among the injured. Bodies shifted to Civil Hospital Quetta.



Vehicles near the railway track were also damaged.#Balochistan #Pakistan #QuettaBlast pic.twitter.com/rqdfAW3PgO May 24, 2026

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος του Μπαλουχιστάν, Μπαμπάρ Γιουσαφζάι, δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν ακόμη την έκρηξη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

#JUSTIN : A massive blast targeting a train near the military cantonment in Quetta has killed at least 30 people and injured more than 70 others. The explosion reportedly occurred shortly after passengers boarded the train.#Quetta #Balochistan #Pakistan #JaffarExpress… pic.twitter.com/vRUM4KuNKp — upuknews (@upuknews1) May 24, 2026

Η Κουέτα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουχιστάν, η οποία πλήττεται από εξεγερσιακή δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη για την επίθεση.

