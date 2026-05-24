ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 12:39
24.05.2026 11:38

Τρόμος στο Πακιστάν: 24 νεκροί από έκρηξη βόμβας σε σιδηροδρομική γραμμή (Photos/Videos)

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 70 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που τρένο, που μετέφερε στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους, διέσχιζε την πόλη Κουέτα. Από το ωστικό κύμα ανατράπηκαν δύο βαγόνια της αμαξοστοιχίας, τα οποία στη συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε στον ουρανό, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή, όπου συνήθως σταθμεύουν δυνάμεις ασφαλείας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κοντινά κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Σε κρίσιμη κατάσταση κάποιοι από τους τραυματίες

Γιατροί σε τοπικά νοσοκομεία ανέφεραν ότι έχουν δεχθεί περισσότερους από 70 τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος του Μπαλουχιστάν, Μπαμπάρ Γιουσαφζάι, δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν ακόμη την έκρηξη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Κουέτα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουχιστάν, η οποία πλήττεται από εξεγερσιακή δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη για την επίθεση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

