Ζιζέλ Πελικό: «Δεν πίστευα πως μπορώ να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα»

Η ιστορία της Ζιζέλ Πελικό είναι από αυτές που συγκλονίζουν. Όχι μόνο λόγω της φρίκης που βίωσε στα χέρια του συζύγου της και άλλων ανδρών που ο τελευταίος καλούσε να τη βιάσουν όσο αυτή ήταν ναρκωμένη, αλλά και λόγω του θάρρους της 73χρονης, που έβαλε στόχο μέσα από το τραύμα της να κάνει τη ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο.

Η Πελικό παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία κατά τη διάρκεια της δίκης του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης το 2024 επειδή τη νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ επέτρεπε και σε άλλους άνδρες να την κακοποιούν σεξουαλικά όσο εκείνη ήταν αναίσθητη, επί σχεδόν μία δεκαετία.

Πλέον, έχοντας περάσει μια δύσκολη δικαστική μάχη, όπου βίωνε ξανά και ξανά έκθεση απέναντι στο τραύμα της ενώ στο εδώλιο του κατηγορουμένου καθόταν ο άνθρωπος που για τόσα χρόνια μοιραζόταν τη ζωή της, ο σύζυγός της, μιλάει για το πώς είναι να εμπιστεύεσαι ξανά, μετά από όλα αυτά.

«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ έναν άνδρα»

Μιλώντας το Σάββατο στο φεστιβάλ Hay στην Ουαλία, είπε ότι ποτέ δεν πίστευε πως θα μπορούσε να εμπιστευτεί ξανά έναν άνδρα, μέχρι που γνώρισε τον σύντροφό της, Ζαν-Λου Αγκοπιάν.

«Είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου. Καταρχάς, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε αλλιώς. Γνωριστήκαμε, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν κάποια στιγμή και γνώρισα αυτόν τον “νεαρό” 73χρονο… Βλέπετε, μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη σε μένα, μπορεί να συμβεί και σε εσάς, είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό», περιέγραψε.

Η ίδια πρόσθεσε, σύμφωνα με τον Guardian: «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ έναν άνδρα, αλλά αυτό συνέβη σε μένα. Άρα βλέπετε ότι όλα είναι πιθανά στη ζωή -δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεστε».

«Η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει»

Η Πελικό εμφανίστηκε στο φεστιβάλ για να συζητήσει το απομνημόνευμά της “A Hymn to Life” και έδωσε συνέντευξη επί σκηνής. Είπε ότι «η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει» σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και ότι πρόκειται για «ένα φρικτό κακό που δεν γνωρίζει σύνορα».

«Νόμιζα ότι η ιστορία μου αφορούσε μόνο εμένα, αλλά συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα ήταν το δέντρο που έκρυβε το δάσος», συνέχισε.

Παρόλα αυτά, δήλωσε ότι νιώθει «γαλήνια» για το μέλλον των γυναικών, επειδή «πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να ζούμε αρμονικά, άνδρες και γυναίκες, και ότι είναι θέμα εκπαίδευσης των παιδιών μας από πολύ μικρή ηλικία».

«Ίσως είμαι από τη φύση μου πολύ αισιόδοξη, αλλά ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα κινηθεί προς την ειρήνη και την αγάπη», συμπλήρωσε.

Η Πελικό χαρακτήρισε «απόλυτο θαύμα» το γεγονός ότι μπορούσε να μιλά δημόσια επί σκηνής, επειδή «ο τρόπος με τον οποίο με νάρκωνε ήταν τόσο ισχυρός, που αναρωτιέμαι πώς η καρδιά και το σώμα μου άντεξαν για τόσο καιρό».

«Τα παιδιά μου και οι φίλοι μου ανησυχούσαν πολύ για μένα, γιατί πολύ συχνά, όταν μιλούσα μαζί τους στο τηλέφωνο, επαναλάμβανα τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά -αλλά εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου».

Η Πελικό περιέγραψε ότι χρειάστηκαν χρόνια για να αποφασίσει να παραιτηθεί από το δικαίωμά της στην ανωνυμία. Όταν η απόφασή της ανακοινώθηκε στο δικαστήριο, μπροστά στους 51 άνδρες που τελικά κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό και στους δικηγόρους τους, κατάλαβε ότι «θα με έκαναν να το πληρώσω πολύ ακριβά – και αυτό ακριβώς συνέβη, πραγματικά προσπάθησαν να με ταπεινώσουν».

Η κόρη της, Καρολίν Νταριάν, έχει επίσης κινηθεί νομικά εναντίον του Ντομινίκ Πελικό. Ανάμεσα στις εικόνες που βρέθηκαν στην κατοχή του υπήρχαν δύο φωτογραφίες της κόρης του, στις οποίες εμφανίζεται αναίσθητη πάνω σε κρεβάτι φορώντας εσώρουχα που δεν ήταν δικά της. Η Πελικό είπε ότι πίστευε πως υπήρχε «μια αιμομικτική στάση απέναντι στην κόρη του που ήταν αδιανόητη».

Είπε ακόμη ότι η Νταριάν «δεν βρήκε δικαιοσύνη» στη δίκη του Πελικό και ότι ελπίζει η κόρη της να κερδίσει τη δική της υπόθεση ώστε να «ξαναχτίσει τον εαυτό της».

Διαβάστε επίσης:

Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

Ρούμπιο: «Το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος χορηγός τρομοκρατίας στον κόσμο» – «Δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Τρόμος στο Πακιστάν: Περισσότεροι από 30 τραυματίες από έκρηξη βόμβας σε σιδηροδρομική γραμμή (Photos/Videos)

