Νέο διπλωματικό θρίλερ: Διαψεύδει η Τεχεράνη παραχωρήσεις για Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

Τη δήλωση του αμερικανού προέδρου για επαναλειτουργία της κρίσιμης για τη ναυσιπλοϊα ναυτικής διόδου των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν διαψεύδει η Τεχεράνη.

Το ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων TASNIM μεταδίδει πως το Ιράν δεν έχει ακόμη αποδεχθεί οποιαδήποτε μέτρα που αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα, παρά τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το σχέδιο για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν — το οποίο η Ουάσιγκτον επιμένει ότι πρέπει να παραδώσει η Τεχεράνη — αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στις επόμενες 30 έως 60 ημέρες.

Παράλληλα, το Tasnim αναφέρει ότι στο πλαίσιο του πιθανού μνημονίου κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μέρος των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό θα πρέπει να αποδεσμευθεί ήδη από την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Το ιρανικό πρακτορείο σημειώνει επίσης ότι ο αριθμός των πλοίων που θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το Tasnim, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθει πλήρως στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Το πρακτορείο προσθέτει ακόμη ότι ο μηχανισμός αποδέσμευσης του υπόλοιπου μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να καθοριστεί κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Η διαπραγμάτευση ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν «έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί», λέει ο Τραμπ

Τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν «έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί», ενώ οι λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν σύντομα.

«Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Σύμφωνα με τους Washington Times, η ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτή την ανάρτηση αφού είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες χωρών με μουσουλμανικούς στην πλειονότητά τους πληθυσμούς και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ρούμπιο: Πιθανή ακόμη και εντός της ημέρας ανακοίνωση συμφωνίας για το Ιράν

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν άφησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί στόχοι της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης έχουν ήδη επιτευχθεί.

«Πιστεύω ότι ίσως υπάρχει η πιθανότητα μέσα στις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει καλά νέα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα το Ιράν ως τον «μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο».

Όπως ανέφερε, η υπό διαμόρφωση συμφωνία θα ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει «μια διαδικασία που τελικά θα μας οδηγήσει εκεί όπου θέλει να βρεθεί ο πρόεδρος, δηλαδή σε έναν κόσμο που δεν θα χρειάζεται πλέον να φοβάται ή να ανησυχεί για ένα ιρανικό πυρηνικό όπλο».

«Ουσιαστική πρόοδος»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε την Κυριακή ότι έχει σημειωθεί «ουσιαστική πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί μια «θετική και διαρκής συμφωνία».

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την επίτευξη πιο μόνιμης εκεχειρίας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, συνεχάρη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τις «εξαιρετικές προσπάθειές» του υπέρ της ειρήνης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο στη συνέχιση των συνομιλιών και εξέφρασε την ελπίδα η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων να φιλοξενηθεί σύντομα στη χώρα.

Axios: Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας στην προτεινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως μετέδωσε χθες (τοπική ώρα) ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τι άλλο περιλαμβάνει το προσχέδιο

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, σύμφωνα με το Axios.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Κιρ Στάρμερ: Θετική εξέλιξη η πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, χαιρέτισε την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι απαιτείται μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

I welcome the progress towards an agreement between the US and Iran.



We need to see an agreement that brings the conflict to an end and reopens the Strait of Hormuz, with unconditional and unrestricted freedom of navigation. It’s vital that Iran must never be allowed to develop… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 24, 2026

«Πρέπει να δούμε μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση και θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε επίσης τη θέση του Λονδίνου ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Είναι ζωτικής σημασίας το Ιράν να μην επιτραπεί ποτέ να αναπτύξει πυρηνικό όπλο», σημείωσε και τόνισε πως η Βρετανία θα συνεργαστεί με τους διεθνείς της εταίρους προκειμένου να αξιοποιηθεί η τρέχουσα συγκυρία για μια μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση.

«Θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να επιτύχουμε μια μακροπρόθεσμη διπλωματική διευθέτηση», πρόσθεσε.

