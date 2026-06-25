Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην Πολωνία – Tουλάχιστον τρεις τραυματίες (Video)

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Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο χωριό Μπιαλόσλιβιε στη δυτικοκεντρική Πολωνία, ανέφεραν πολωνικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.
Ο ιστότοπος του TVP Poznan ανέφερε ότι τουλάχιστιν τρία άτομα τραυματίστηκαν και ομάδες πυροσβεστικής στάλθηκαν στο σημείο.
Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση επιβατικού τρένου με εμπορευματικό τρένο, αλλά φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του τηλεοπτικού σταθμού TVN24 φαίνεται να δείχνουν δύο επιβατικά τρένα. Οι φωτογραφίες έδειξαν ότι ορισμένα βαγόνια είχαν βγει από τις γραμμές.
Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες.
Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να στέκονται δίπλα στις γραμμές και τα εκτροχιασμένα βαγόνια.
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