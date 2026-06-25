Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην Πολωνία – Tουλάχιστον τρεις τραυματίες (Video)

Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο χωριό Μπιαλόσλιβιε στη δυτικοκεντρική Πολωνία, ανέφεραν πολωνικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Ο ιστότοπος του TVP Poznan ανέφερε ότι τουλάχιστιν τρία άτομα τραυματίστηκαν και ομάδες πυροσβεστικής στάλθηκαν στο σημείο.

W miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim wykoleiły się dwa pociągi – regionalny i skład InterCity.



Jak dowiedział się @poznan_moment od strażaków, prawdopodobnie nikt nie jest ranny i to wina jadącego pociągu Regio, który ominął semafor nakazujący mu zatrzymanie się.… pic.twitter.com/ls3S13h8EM — deZeZed (@deZeZed) June 25, 2026

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση επιβατικού τρένου με εμπορευματικό τρένο, αλλά φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του τηλεοπτικού σταθμού TVN24 φαίνεται να δείχνουν δύο επιβατικά τρένα. Οι φωτογραφίες έδειξαν ότι ορισμένα βαγόνια είχαν βγει από τις γραμμές.

JUST IN: Two trains have collided near Białośliwie, Poland; multiple carriages have overturned. pic.twitter.com/Z6H7xrV88m — Scope Report (@ScopeReport_) June 25, 2026

Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να στέκονται δίπλα στις γραμμές και τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

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