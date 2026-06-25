«Σείονταν τα πάντα – Η σκέψη μας είναι στους αγνοούμενους» λέει Έλληνας ομογενής στη Βενεζουέλα

Την ώρα που σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια μετά τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας, με 164 νεκρούς, σχεδόν 1.000 τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τον τρόμο είναι συγκλονιστικές.

Ο 21χρονος Έλληνας ομογενής Χαβιέρ Κολίνα Λαλιώτης που ζει στο Καράκας, μίλησε στο ThessPost.gr για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μαζί με την οικογένεια του αλλά και για τον φόβο, ότι άνθρωποι που γνωρίζει βρίσκονται στα ερείπια.

Ο 21χρονος φοιτητής με ρίζες από την Πελοπόννησο, βρισκόταν στο σπίτι του, στον υπολογιστή του, όταν στο κινητό του τηλέφωνο ήχησε η ειδοποίηση σεισμού της Google. «Μόλις διάβασα την ειδοποίηση που έγραφε ‘’seismic alarm’’, σκέφτηκα, που είναι ο σεισμός; Εκείνη τη στιγμή, όλα άρχισαν να σείονται και φρίκαρα. Προσπαθήσαμε να παραμείνουμε ψύχραιμοι και βγήκαμε έξω από το σπίτι. Εγώ έφυγα με τον σκύλο μας και ο αδερφός μου με την γάτα μας. Ήμασταν έξω από το συγκρότημα για μιάμισι ώρα, όλοι μαζί μέχρι να δούμε τι έχει συμβεί. Μόλις μπορέσαμε, βοηθήσαμε άλλους και μετά προφυλάξαμε ό,τι μπορούσαμε στο σπίτι για να μην προκληθούν κι άλλες ζημιές, σε περίπτωση άλλου μετασεισμού. Μέχρι στιγμής, ήμασταν τυχεροί και το σπίτι υπέστη μόνο μερικές ρωγμές», λέει.

«Αρκετοί γνωστοί μου δεν έχουν βρεθεί ακόμα»

Η μεγάλη κοινότητα Ελλήνων στη Βενεζουέλα που αποτελείται από περίπου 3.000-5.000 κατοίκους δεν έχει κάποια αναφορά για τραυματισμό Έλληνα ομογενή, ωστόσο η καρδιά των κατοίκων της πόλης βρίσκεται με όλους τους αγνοούμενους που παραμένουν εγκλωβισμένοι. «Αρκετοί γνωστοί μου δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Γνωρίζω τους περισσότερους αγνοούμενους στο Καράκας, είναι συμφοιτητές μου στο πανεπιστήμιο, ένας φίλος μου, για τον οποίο δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν είναι σε καμία λίστα, ένας καθηγητής, ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να τους εντοπίσουμε», λέει ο νεαρός φοιτητής.

Κτίρια έπεσαν ολοκληρωτικά, ολόκληρα συγκροτήματα ισοπεδώθηκαν, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια καταστροφή. Είχα ζήσει ακόμη έναν σεισμό όταν ήμουν έξι ετών, αλλά καμία σχέση με αυτό», λέει ο 21χρονος.

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