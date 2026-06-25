Η επίσκεψη Τραμπ στο Καπιτώλιο εξελίχθηκε σε επεισόδιο με φωνές και… «γαλλικά» με γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών για το Ιράν

Από τη στιγμή που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έθεσε οριστικά τέλος στην καριέρα του γερουσιαστή Μπιλ Κάσιντι στο Κογκρέσο, ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα έχει γίνει ένας από τους πιο έντονους επικριτές του προέδρου στις αίθουσες του Καπιτωλίου των ΗΠΑ.

Αλλά καθώς στέκονταν πρόσωπο με πρόσωπο σε μια συνάντηση την Τετάρτη στο Καπιτώλιο, οι δύο Ρεπουμπλικάνοι εξαπέλυσαν οργή ο ένας εναντίον του άλλου σε μια κραυγαλέα αντιπαράθεση μπροστά σε δεκάδες συναδέλφους τους από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στη Γερουσία.

Η έντονη αντιπαράθεση ξεκίνησε, σύμφωνα με τον Κάσιντι, καθώς ο Τραμπ απαίτησε να μάθει γιατί μέλη του δικού του κόμματος – συμπεριλαμβανομένου του Κάσιντι – ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς μια μέρα νωρίτερα για τον περιορισμό της στρατιωτικής εξουσίας του προέδρου στο Ιράν.

«Σηκώθηκα και είπα: “Δεν έχετε πει στον αμερικανικό λαό τι συμβαίνει”», είπε ο Κάσιντι μετά τη συνάντηση, περιγράφοντας τι είπε στον πρόεδρο κεκλεισμένων των θυρών. «Υποτίθεται ότι θα διαρκούσε τέσσερις εβδομάδες, διήρκεσε τέσσερις μήνες. Οι αρχικοί μας στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί και θέλω να μάθω τι συμβαίνει».

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές στην αίθουσα, ο εξοργισμένος Τραμπ επιτέθηκε στον Κάσιντι, υψώνοντας τη φωνή του. Ο Κάσιντι είπε ότι «έχασε την ψυχραιμία του» και φώναζε κι εκείνος στον ίδιο «τόνο και ένταση» όπως ο πρόεδρος.

Σε κάποιο σημείο, ο Τραμπ διέταξε τον Κάσιντι να καθίσει — αλλά ο Κάσιντι αρνήθηκε, ανέφερε μια άλλη πηγή. Ο Τραμπ τον αποκάλεσε στη συνέχεια «τρελό». Ο Κάσιντι συνέχισε να φωνάζει στον Τραμπ, σε μια περίπτωση αναφερόμενος στον Τραμπ ως «αδελφό» του. Ο Τραμπ του είπε ότι δεν ήταν «αδελφός» του — και τελικά ο Κάσιντι κάθισε.

Ώρες αργότερα, ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάνα άλλαξε την ψήφο του σε ένα παρόμοιο ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες στο Ιράν, ψηφίζοντας κατά και επιτρέποντας στους Ρεπουμπλικάνους να ανακαλέσουν ουσιαστικά την επίπληξή τους προς τον πρόεδρο.

Η ψήφος του ήρθε αφού είπε ότι είχε λάβει μια «λεπτομερή ενημέρωση» για το Ιράν από τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. «Εκτιμώ τα γρήγορα αντανακλαστικά του Λευκό Οίκο ώστε να απαντηθούν πολλές από τις ανησυχίες μου», είπε ο Κάσιντι.

Ωστόσο, η τεταμένη, περίπου 70λεπτη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών νωρίτερα την Τετάρτη αντανακλούσε τις αυξανόμενες εντάσεις, καθώς ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα ανατρέψει βασικά σημεία της Ρεπουμπλικανικής ατζέντας στο Καπιτώλιο. Ενώ ο Τραμπ έχει περάσει μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του παρακάμπτοντας το Κογκρέσο για να ικανοποιήσει τους δικούς του στόχους – από την απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων, την εκτίναξη των προϋπολογισμών, ακόμη και την διεξαγωγή πολέμου – ένα αυξανόμενο μπλοκ εντός του κόμματός του είναι πρόθυμο να πει ότι έχει φτάσει στα όριά του.

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή και τη Γερουσία είναι πρόθυμοι να ξεπεράσουν ορισμένες από τις προσωπικές προτεραιότητες του Τραμπ – συμπεριλαμβανομένου ενός νομοσχεδίου για την αναθεώρηση των εκλογών που δεν διαθέτει τις ψήφους για να περάσει η Γερουσία – και αντ’ αυτού να εργαστούν σε ζητήματα κόστους ζωής για να τα διαφημίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Αλλά συγκρίνουν μια ιδιαίτερα απρόβλεπτη εκδοχή του Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις προσπάθειες του κόμματος σε μια προσεκτικά συντονισμένη μεσοπρόθεσμη στρατηγική. Μέσα στο Καπιτώλιο, ανώτερα στελέχη των Ρεπουμπλικανών είναι εξοργισμένα από τη συμπεριφορά του προέδρου τις τελευταίες εβδομάδες, με ορισμένους να επιμένουν ότι λαμβάνει «κακές συμβουλές» από την ομάδα του, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

«Είναι αρκετά εξοργισμένοι από όλα αυτά», είπε ένας Ρεπουμπλικάνος, περιγράφοντας τους συναδέλφους του ως ολοένα και πιο απογοητευμένους από τη μείωση των ποσοστών αποδοχής του Τραμπ. «Βλέπουν τα ίδια δεδομένα που βλέπουν όλοι οι άλλοι, αλλά επίσης δεν θέλουν να βρεθούν σε μια θέση όπου θα βρίσκονται σε μια κόντρα με τον πρόεδρο».

Ο Κάσιντι είπε ότι η τριβή κατά τη διάρκεια του γεύματος της Τετάρτης ήταν τόσο έντονη που «κάποια στιγμή οι φίλοι μου δίπλα μου είπαν, “εντάξει, Μπιλ, κάθισε”, και έτσι κάθισα και προσπάθησα να αποκλιμακώσω». Αλλά αυτό δεν έκανε πολλά για να μειώσει αμέσως τις εντάσεις. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε αργότερα ότι ο Κάσιντι «έφερε τον εαυτό του σε πλήρη αμηχανία», χαρακτηρίζοντάς τον «ανήσυχο» καθώς ο πρόεδρος προσπαθούσε να εξηγήσει την κατάσταση των συνεχιζόμενων συνομιλιών.

Ένας λόγος για τον οποίο ο Κάσιντι απάντησε στον Τραμπ είναι επειδή ο πρόεδρος κυριάρχησε στο βήμα και δεν άφησε χρόνο στους γερουσιαστές να μιλήσουν ή να τον ρωτήσουν, σύμφωνα με απογοητευμένους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές και βοηθούς.

Το γεύμα κεκλεισμένων των θυρών ήρθε μια μέρα αφότου ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του για τους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, συμπεριλαμβανομένου του Κάσιντι. «Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι Ηττημένοι ψήφισαν με τους Δημοκρατικούς», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social την Τρίτη το βράδυ μετά την ψηφοφορία στη Γερουσία, την οποία χαρακτήρισε «κακή χρονική στιγμή και χωρίς νόημα».

Ένα άτομο που ενημερώθηκε για τη συνάντηση στο Καπιτώλιο είπε ότι η οργή του Τραμπ δεν απευθυνόταν μόνο στον Κάσιντι, αλλά γενικότερα σε όλους τους Ρεπουμπλικάνους που ψήφισαν εναντίον του για το Ιράν, καθώς και σε εκείνους που έχασαν την ψηφοφορία. Ένας γερουσιαστής είπε ότι ο Τραμπ ένιωσε υπονομευμένος από αυτή τη συμβολική ψήφο.

Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το γεύμα κεκλεισμένων των θυρών ότι «ο πρόεδρος ήταν και είναι θυμωμένος για την χθεσινή ψηφοφορία για τις πολεμικές εξουσίες».

Ο Τραμπ αργότερα υπαινίχθηκε την απογοήτευσή του, ακόμη και όταν επέμεινε ότι η συνάντηση είχε πάει «πολύ καλά».

«Δεν μου αρέσουν μερικοί άνθρωποι, αλλά αυτό είναι εντάξει», είπε. «Νομίζω ότι ξέρετε ποιοι είναι».

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