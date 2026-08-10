Περιφέρεια Θεσσαλίας – Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026: Η Ματούλα Ζαμάνη στην Αργιθέα

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Στην μαγική περιοχή της Αργιθέας, δίπλα στην λίμνη Στεφανιάδα, στην Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε και χάρισε στο Θεσσαλικό ακροατήριο -πάντα δωρεάν- άλλη μια εξαιρετική συναυλία, την Κυριακή 9 Αυγούστου.

Καλεσμένη αυτή τη φορά η χαρισματική Ματούλα Ζαμάνη, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, με σημαντική διαδρομή

και λαμπρές συνεργασίες με επιφανείς τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού.

Σε μια αρκετά απομακρυσμένη, αλλά πανέμορφη και με μεγάλη ιστορία περιοχή, συγκεντρώθηκε ένα εξαιρετικά μεγάλο ακροατήριο και γιόρτασε το θαύμα της ζωντανής μουσικής παράστασης μαζί με την ερμηνεύτρια και τους μουσικούς της συνεργάτες.

Άλλη μια υπέροχη συναυλία, άλλη μια βραδιά θαυμάτων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ευχαριστεί τον δήμο Αργιθέας και τον δήμαρχο Ανδρέα Στεργίου για την συνεργασία, την συμπαράσταση, την βοήθεια κάθε είδους για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.