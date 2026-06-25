Βενεζουέλα: Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους σεισμούς – Βιβλική καταστροφή, αγωνιώδεις έρευνες διάσωσης και ανάσυρση νεκρών

Τρομακτικές στιγμές ζουν οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα καθώς όσοι δεν έχουν τραυματιστεί είναι γεμάτοι αβεβαιότητα για τους φίλους και συγγενείς τους.

Κτίρια κατέρρευσαν ενώ έχει ανοίξει μια μεγάλη ρωγμή στον δρόμο. Ήταν long weekend στη Βενεζουέλα, οπότε υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στα σπίτια τους τη στιγμή που χτύπησαν οι σεισμοί.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα, Καράκας. Μια πολιτική ομάδα της αντιπολίτευσης άνοιξε έναν σύνδεσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από τους ανθρώπους να αναφέρουν πόσοι από τους συγγενείς τους αγνοούνται – και ο αριθμός αυτή τη στιγμή είναι 21.000.

Σημειώνεται πως αυτός ο αριθμός προέρχεται μόνο από άτομα που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπόρεσαν να αναφέρουν τους αγνοούμενους στις αρχές της Βενεζουέλας.

Aerial footage from La Guaira, Venezuela, shows unprecedented destruction following the devastating earthquakes that struck the country.

Entire areas appear destroyed as rescue teams continue searching for missing people and survivors https://t.co/LsHt5LJaoS pic.twitter.com/DfVqCBGYmF — DDF NEWS (@ddfmarketing1) June 25, 2026

Οι αρχές ανακοίνωσαν 164 νεκρούς και σχεδόν 1.000 οι τραυματίες, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν από τις ισχυρές δονήσεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι είναι «πλήρως κινητοποιημένα» για να παράσχουν βοήθεια στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Είμαστε πλήρως κινητοποιημένοι για να υποστηρίξουμε τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ. «Οι επόμενες ημέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να υποστηρίξουμε την κυβερνητική αντίδραση και να βοηθήσουμε τις κοινότητες».

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η οικονομική βοήθεια δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Η άμεση προτεραιότητα είναι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στις οποίες θα βοηθήσουν οι ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν επίσης να καθορίσουν τι πραγματικά χρειάζεται όσον αφορά την οικονομική βοήθεια, την πιθανή υποστήριξη ανοικοδόμησης και τις νέες κατοικίες.

Ωστόσο, τόνισε ότι η προτεραιότητα τώρα είναι η εύρεση όσων εξακολουθούν να ζουν και η ανάκτηση των σορών όσων έχουν πεθάνει. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είπε ο Ρούμπιο, οι ΗΠΑ μπορούν επίσης να αξιολογήσουν ποια πρόσθετη υποστήριξη θα χρειαστεί να παράσχουν.

Ο Πάπας στέλνει έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα

Το Βατικανό ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έστειλε έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το AFP.

Τα κεφάλαια προέρχονται από ένα γραφείο στο Βατικανό που είναι υπεύθυνο για το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Πάπα και την παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

CATIA LA MAR.



La destrucción que dejó el terremoto de 7.5 es muy grande, muchos no entienden la magnitud de lo que pasó.. #Venezuela #Caracas pic.twitter.com/tunibhlTji — Hacking white_hat (@anonymous_hat2) June 25, 2026

Οι ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν συλλυπητήρια, αξιολογώντας τις ανθρωπιστικές ανάγκες

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν αλληλεγγύη προς τη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς:

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την αξιολόγηση των ανθρωπιστικών αναγκών. «Οι σκέψεις μου είναι με όσους επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπηρή η απώλεια ζωών και η καταστροφή που προκλήθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα».

Ο Σλοβάκος υπουργός Εξωτερικών, Γιουράι Μπλάναρ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του λέγοντας: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων των καταστροφικών σεισμών».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας δήλωσε: «Σε αυτή την περίοδο βαθιάς ταλαιπωρίας, η Βουλγαρία εκφράζει τα πιο ειλικρινή της συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια ζωών και την καταστροφή που προκλήθηκε από τον σεισμό στη Βενεζουέλα».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης». Ο Ταγιάνι πρόσθεσε ότι η Ιταλία είναι «έτοιμη να παράσχει υποστήριξη» και θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας του μπλοκ για τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση των προσπαθειών έκτακτης βοήθειας.

και θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας του μπλοκ για τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση των προσπαθειών έκτακτης βοήθειας. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη συμπαράστασή του στον λαό της Βενεζουέλας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς και στέλνει συλλυπητήρια στις οικογένειες των πληγέντων.

#Greece expresses its solidarity with the people of Venezuela following the devastating earthquake near Caracas.



We extend our deepest condolences to the families of the victims and stand by all those affected. pic.twitter.com/fhb0LaJEjW — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2026

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, μετέφερε τα συλλυπητήρια της χώρας στη Βενεζουέλα.

Επίσης, ανακοίνωσε «την ετοιμότητα του Ιράν να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια απαιτείται σε επιχειρήσεις ανακούφισης και διάσωσης», εκφράζοντας παράλληλα «αλληλεγγύη προς την κυβέρνηση και τον λαό της Βενεζουέλας».

«Όλοι περιμέναμε απλώς να πέσει το κτίριο πάνω μας»

Ο Jean Franco Amoni Rodríguez έτρωγε παγωτό και άκουγε μουσική με ακουστικά σε ένα εμπορικό κέντρο στο Καράκας την Τετάρτη, όταν οι άνθρωποι γύρω του πάγωσαν ξαφνικά.

Είπε στο Reuters ότι ορισμένοι είχαν λάβει προειδοποιητικά σήματα, αλλά δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε και δεν ένιωσαν τον σεισμό στην αρχή. Τότε, χτύπησε.

Οι σκηνές με τους «μεγασεισμούς» – ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας – έμοιαζαν να έχουν βγεί από ταινία θρίλερ.

🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm — Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026

Οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν πανικό στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους και να καταφεύγουν στους δρόμους.

«Οι σκάλες αποκολλήθηκαν, ολόκληρος ο τοίχος ράγισε. Αντικείμενα έπεφταν από το ταβάνι. Ήταν τρομακτικό», περιέγραψε η 54χρονη τραπεζική υπάλληλος Οντάλις Εσκαλόνα.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ένα κτήριο 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς στη συνοικία Αλταμίρα του Καράκας, όπου συγγενείς αγνοουμένων φώναζαν τα ονόματα αγαπημένων τους προσώπων, ενώ εθελοντές αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας από τους διασώστες.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Σύμφωνα με το USGS, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 22:04 GMT με επίκεντρο 21 χιλιόμετρα δυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Μορόν. Ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά.

Το USGS διευκρίνισε ότι επρόκειτο για «σεισμικό δίδυμο», καθώς ο ισχυρότερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ είχε προηγηθεί μόλις 39 δευτερόλεπτα από προσεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ.

Ο υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ γνωστοποίησε ότι σε αρκετά κτήρια διακόπηκε προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου.

«Υπάρχουν κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές και δεν θέλουμε να υπάρξει κανένα ατύχημα λόγω διαρροής αερίου», ανέφερε.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μαϊκετία, κοντά στο Καράκας, έκλεισε καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τη Ροντρίγκες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εικόνες που δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στους χώρους του αεροδρομίου.

Πανικός στο Καράκας

Οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 22 και 10 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Στο Καράκας επικράτησε πανικός, με ουρλιαχτά να ακούγονται ακόμη και μέσα σε εμπορικά κέντρα.

«Ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω καν πόσο κράτησε», είπε η 42χρονη καταστηματάρχης Χάιντι Ρομέρο, η οποία βρισκόταν στον τελευταίο όροφο όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

«Μας έβγαλαν από τις σκάλες κινδύνου», δήλωσε στο AFP. Δεκάδες ακόμη κάτοικοι εγκατέλειψαν τα κτίρια και παρέμειναν στους δρόμους μέχρι να θεωρηθεί ασφαλής η επιστροφή.

A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago…👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

Η 69χρονη Κάρμεν Γκουέντες βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με την κατάκοιτη αδελφή της όταν άρχισε η δόνηση. «Γινόταν όλο και πιο δυνατή. Είδα τα παράθυρα να κινούνται και στη συνέχεια άρχισαν να τρέμουν τα πάντα», περιέγραψε.

Όπως είπε, εκείνη, η αδελφή της και μία γειτόνισσα έμειναν αγκαλιασμένες μέσα στο σπίτι, καθώς δεν μπορούσαν να βγουν. «Δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Οι γείτονες παραμένουν ακόμη στον δρόμο», είπε.

Οι πολιτείες Τρουχίγιο, Καραμπόμπο, Μιράντα και Λα Γκουάιρα ήταν εκείνες που επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Κολομβία

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογκοτά, όπου ήχησαν συναγερμοί και αρκετοί κάτοικοι εκκένωσαν προληπτικά τα κτίρια.

Ο συντονιστής του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου της Κολομβίας, Φρέντι Τοβάρ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν περισσότερες από 200 αναφορές για αισθητές δονήσεις σε όλη τη χώρα.

Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι μετασεισμοί, οι οποίοι μπορεί επίσης να γίνουν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της κολομβιανής επικράτειας.

🇻🇪 Imágenes que nos llegan tras el terremoto en Venezuela: pic.twitter.com/sTL3MjpTqT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Κολομβίας απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόκλησης τσουνάμι, ενώ και το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός.

Οι ισχυρότεροι σεισμοί στη σύγχρονη ιστορία της σεισμογενούς Βενεζουέλας είχαν σημειωθεί το 1997 στα βορειοανατολικά της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο 73 ανθρώπων, και το 1967 στο Καράκας, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 236 άτομα.

DIOS MIO!!!! pero fue el señor terremoto!!! pic.twitter.com/K8mqXHj5OT — en Belén (@conlopatore) June 24, 2026

Λίγο μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε και στη βόρεια Ιαπωνία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

«Είμαστε καλά»

Ο σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα ή τις ακτές της από το 1900, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).



Ένας σεισμός μεγέθους 7,7 καταγράφηκε κοντά στις ακτές της χώρας της Νότιας Αμερικής στις 29 Οκτωβρίου 1900, σύμφωνα με τον κατάλογο της USGS.

Ο Θόδωρος Μαραγγέλης, που ζει στο Καράκας μιλά για τις ζημιές που προκάλεσαν οι μεγάλοι σεισμοί σε κτίρια. «Στη Βενεζουέλα ζουν περίπου 2.5000 Έλληνες, έχω μάθει πως είναι όλοι καλά» είπε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Η επίσκεψη Τραμπ στο Καπιτώλιο εξελίχθηκε σε επεισόδιο με φωνές και… «γαλλικά» με γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών για το Ιράν

Οι σέρφερς της Γάζας αναζητούν διέξοδο στη θάλασσα

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών της ομάδας του Μεξικού στο Κάμπο Σαν Λούκας (Video)