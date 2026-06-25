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25.06.2026 05:28

Βενεζουέλα: Διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κτίρια στο Καράκας, φόβοι για πολλούς νεκρούς (Videos)

25.06.2026 05:28
seismos venezuela

Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων, μεταξύ των οποίων και πολυκατοικίες, στην πρωτεύουσα Καράκας. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν σκηνές πανικού, ενώ οι αρχές κήρυξαν τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους ισχυρούς σεισμούς

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό, με κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Η Ροδρίγκες ανακοίνωσε, σε έκτακτο διάγγελμά της προς τους πολίτες, ότι θα χρειαστεί να κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς υπέστη ζημιές από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Τουλάχιστον 20 ισχυροί μετασεισμοί

Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μετά τη δόνηση που το USGS χαρακτήρισε προσεισμό και τον κύριο σεισμό των 7,5 βαθμών.

Ο σεισμός αυτός είναι, σύμφωνα με το USGS, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900.

Πλαισιωμένη από τον αδελφό της, Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρο του κοινοβουλίου, και τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, η Ντέλσι Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν, χωρίς ωστόσο να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών.

Τα στοιχεία του USGS για τις δύο δονήσεις

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, μεγέθους 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στη 01:04 ώρα Ελλάδας, σε εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας.

Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από την πρώτη.

Το USGS προειδοποίησε ότι ο «διπλός» αυτός σεισμός ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους, σε εκτιμώμενο φάσμα από 10.000 έως ακόμη και 100.000.

Εικόνες καταστροφής στο Καράκας

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει.

Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, ενώ άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει και να έχει καταστραφεί ολοσχερώς στη συνοικία Αλταμίρα.

Στο σημείο, άνθρωποι φώναζαν ονόματα δικών τους προσώπων, ενώ εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας από τους παρευρισκόμενους

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, επιβεβαίωσε ότι έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Ήταν απίστευτο» – Μαρτυρίες κατοίκων

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στους δρόμους μετά τις ισχυρές δονήσεις.

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η 42χρονη Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η 54χρονη Οδάλις Εσκαλόνα, τραπεζική υπάλληλος.

Στην πρωτεύουσα αναφέρθηκαν επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η 69χρονη Κάρμεν Γκέδες βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε», πρόσθεσε.

Αισθητοί οι σεισμοί και στην Κολομβία

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές και στη γειτονική Κολομβία, παρότι η πρωτεύουσά της, Μπογοτά, απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή.

Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της Κολομβίας, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Ήρθη ο συναγερμός για τσουνάμι

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε αρχικά λόγο για απειλή δυνητικά καταστροφικών κυμάτων στο Πουέρτο Ρίκο, στις αμερικανικές και βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και σε νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, όπως η Αρούμπα, το Κουρασάο και το Μπονέρ.

Ο συναγερμός ήρθη περίπου μία ώρα αργότερα.

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