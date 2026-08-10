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10.08.2026 11:32

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 23χρονο που φέρεται να παρακολουθούσε την πρώην σύντροφό του μέσω GPS στο αυτοκίνητό της

10.08.2026 11:32
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Υπόθεση παρακολούθησης μιας 22χρονης με τη χρήση συσκευής GPS ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του 23χρονου πρώην συντρόφου της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 23χρονος φέρεται να είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο αυτοκίνητο της νεαρής γυναίκας, μέσω της οποίας μπορούσε να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της και να γνωρίζει τα σημεία στα οποία βρισκόταν.

Η 22χρονη άρχισε να υποψιάζεται ότι την παρακολουθούσε

Οι υποψίες της νεαρής γυναίκας άρχισαν να εντείνονται όταν παρατήρησε ότι ο πρώην σύντροφός της εμφανιζόταν συχνά μπροστά της, σε διαφορετικά σημεία όπου εκείνη βρισκόταν.

Παρότι δεν αναφέρεται ότι ο 23χρονος την απείλησε ή ότι σημειώθηκε κάποια άμεση επίθεση σε βάρος της, η επαναλαμβανόμενη παρουσία του φέρεται να της προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Εντοπίστηκε GPS στο αυτοκίνητό της

Η 22χρονη αποφάσισε στη συνέχεια να απευθυνθεί στην Αστυνομία και να καταγγείλει όσα είχαν συμβεί.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημά της τη συσκευή GPS, η οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί με σκοπό την καταγραφή και την παρακολούθηση των μετακινήσεών της.

Μετά τον εντοπισμό της συσκευής, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου.

Η υπόθεση στη Δικαιοσύνη

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκε η συσκευή GPS στο αυτοκίνητο της 22χρονης.

Παράλληλα, εξετάζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να παρακολουθούνταν οι μετακινήσεις της.

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