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10.08.2026 12:21

Μήλος: Ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα και δεν μπορούσε να κατέβει – Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

10.08.2026 12:21
Limeniko

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Επιχείρηση για τη διάσωση ενός 33χρονου άνδρα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη Φυριπλάκα της Μήλου, μετά τον εγκλωβισμό του στην κορυφή βράχου ύψους περίπου 20 μέτρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας είχε αναρριχηθεί στον βράχο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, στην παραλία Φυριπλάκα. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Μήλου, η οποία προχώρησε άμεσα στην οργάνωση επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό του 33χρονου.

Στο σημείο έσπευσαν:

  • στελέχη του Λιμενικού Σώματος,
  • δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.,
  • κλιμάκιο Πυροσβεστών-Διασωστών,
  • κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Μήλου,
  • ιδιώτες ναυαγοσώστες.

Κατέβηκε με ασφάλεια με τη χρήση σχοινιού

Οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, ωστόσο δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει μόνος του την κατάβαση.

Με τη συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και με τη χρήση σχοινιού, πραγματοποιήθηκε τελικά με ασφάλεια η καταρρίχησή του από τον βράχο.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, ο 33χρονος δήλωσε ότι αισθανόταν καλά και δεν επιθυμούσε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

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