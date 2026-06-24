Παρουσία Πιερρακάκη η ορκωμοσία του Γιάννη Στουρνάρα για τη νέα θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα ορκίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η ορκωμοσία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στο πλαίσιο της ανανέωσης της θητείας του κ. Στουρνάρα στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Η θητεία του κεντρικού τραπεζίτη λήγει στις 26/06, και ήδη η αρμόδια επιτροπή της βουλής ενέκρινε τον επαναδιορισμό του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

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