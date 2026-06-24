Δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Όλα τα βλέμματα στη Βουλή για τη ρύθμιση Πιερρακάκη (Live)

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Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση της ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο.
Υπενθυμίζεται ότι με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι ο τόκος θα επιβάλλεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο, ενώ γίνεται καθολική εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Παράλληλα εισάγεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μειωμένο τελικό ποσό οφειλής και ταχύτερη εξόφληση.
Το δημοσιονομικό βάρος της ρύθμισης εκτιμάται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ και κατανέμεται μεταξύ τραπεζών και Δημοσίου, με 200 εκατ. ευρώ να επιβαρύνουν τις τράπεζες και 500 εκατ. ευρώ το Δημόσιο.
Η τροπολογία έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ενώ αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της Τετάρτης.
Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την τροπολογία:
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