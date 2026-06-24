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24.06.2026 10:36

Δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Όλα τα βλέμματα στη Βουλή για τη ρύθμιση Πιερρακάκη (Live)

24.06.2026 10:36
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Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση της ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι ο τόκος θα επιβάλλεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο, ενώ γίνεται καθολική εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Παράλληλα εισάγεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μειωμένο τελικό ποσό οφειλής και ταχύτερη εξόφληση.

Το δημοσιονομικό βάρος της ρύθμισης εκτιμάται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ και κατανέμεται μεταξύ τραπεζών και Δημοσίου, με 200 εκατ. ευρώ να επιβαρύνουν τις τράπεζες και 500 εκατ. ευρώ το Δημόσιο.

Η τροπολογία έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ενώ αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την τροπολογία:

  • Ρυθμίζεται ο τρόπος τοκοφορίας των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα:
  • αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων καταβολών στις ρυθμίσεις οφειλών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4605/20 19 και του ν. 4738/2020.
  • αποσαφηνίζεται ότι ο οφειλόμενος τόκος υπολογίζεται επί της ορισθείσας από το δικαστήριο μηνιαίας δόσης, και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών,
  • ρυθμίζεται η διαχείριση των αναφερόμενων ενεργών ρυθμίσεων στην περίπτωση όπου ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, υπερβαίνουν τους εισαγόμενους όρους τοκοφορίας της οφειλής (προβλέπεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα η απομείωση του συνολικού αριθμού των εναπομενουσών δόσεων προς καταβολή, καθώς και η απομείωση του υπολοίπου της οφειλής). Σε περίπτωση ρυθμίσεων που έχουν περατωθεί ή έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά δεν αναζητούνται.
  • προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αποδώσουν σε νομικά πρόσωπα-αποκτώντες απαιτήσεων που αφορούν ενεργές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του ν. 4649/2019, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει, έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος του αποκτώντα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 13:49
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