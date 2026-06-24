Ακίνητα: Οι τιμές ανεβαίνουν με χαμηλότερους ρυθμούς, η στεγαστική κρίση παραμένει χωρίς διέξοδο

Με χαμηλότερες ταχύτητες αλλά χωρίς να αλλάζει κατεύθυνση κινείται η αγορά ακινήτων το 2026. Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η ξέφρενη άνοδος των προηγούμενων ετών αρχίζει να μετριάζεται, ωστόσο οι προϋποθέσεις για ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών εξακολουθούν να απουσιάζουν.

Το βασικό πρόβλημα παραμένει η ίδια η δομή της αγοράς: η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, ιδιαίτερα στις κατοικίες που θεωρούνται σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και κατάλληλες για ιδιοκατοίκηση ή επένδυση. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, έστω και με πιο ήπιους ρυθμούς.

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 7,5% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η επιβράδυνση είναι εμφανής, αλλά απέχει σημαντικά από το να χαρακτηριστεί ανατροπή της τάσης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η άνοδος των τιμών δεν περιορίζεται πλέον στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη και αρκετές περιφερειακές αγορές καταγράφουν ακόμη υψηλότερους ρυθμούς αύξησης, στοιχείο που αποτυπώνει τη διάχυση της ζήτησης και εκτός των παραδοσιακών επενδυτικών προορισμών.

Παρά τις υψηλές τιμές, το ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους επενδυτές παραμένει ισχυρό. Οι κατοικίες εξακολουθούν να θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο κεφαλαίων, ενώ σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και σε επιλεγμένα επαγγελματικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών.

Την ίδια ώρα, το στεγαστικό πρόβλημα γίνεται όλο και πιο έντονο για τα νοικοκυριά. Η αγορά αδυνατεί να παράγει επαρκή αριθμό νέων κατοικιών σε προσιτές τιμές, με αποτέλεσμα χιλιάδες ενδιαφερόμενοι να στρέφονται σε παλαιότερα διαμερίσματα ή σε περιοχές χαμηλότερου κόστους. Ακόμη και αυτή η μετατόπιση της ζήτησης, ωστόσο, δεν αρκεί για να συγκρατήσει τις ανατιμήσεις.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι το κόστος κατασκευής. Παρά τη σχετική επιβράδυνση των αυξήσεων, οι τιμές των οικοδομικών υλικών και των εργασιών παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η σωρευτική αύξηση του κόστους κατασκευής αγγίζει πλέον το 28% σε σχέση με το 2021, επιβαρύνοντας σημαντικά τους προϋπολογισμούς των νέων έργων και περιορίζοντας τα περιθώρια για φθηνότερες κατοικίες.

Στο μέτωπο των επενδύσεων καταγράφεται μια διπλή εικόνα. Από τη μία πλευρά, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθούν να αυξάνονται, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα παραμένει ελκυστικός προορισμός για διεθνή κεφάλαια. Από την άλλη, το πρόγραμμα Golden Visa χάνει μέρος της δυναμικής του. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτων υποχώρησαν περισσότερο από 50%, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την αυστηροποίηση των όρων συμμετοχής.

Θετικά είναι τα μηνύματα από την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία εμφανίζει αισθητή βελτίωση σε σχέση με το αδύναμο ξεκίνημα του 2025. Η περσινή χρονιά είχε επηρεαστεί από την αβεβαιότητα γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, γεγονός που είχε οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών και στην έναρξη νέων επενδύσεων. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η φετινή ανάκαμψη πρέπει να αξιολογηθεί με προσοχή, καθώς επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη χαμηλή βάση σύγκρισης.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Οι επενδυτές αναζητούν κυρίως γραφεία νέας γενιάς, ξενοδοχειακές υποδομές, αποθήκες και εγκαταστάσεις logistics που πληρούν σύγχρονες περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές. Αντίθετα, τα παλαιότερα ακίνητα χαμηλής ποιότητας χάνουν σταδιακά την ελκυστικότητά τους και δυσκολεύονται να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Για τους επόμενους μήνες, οι εκτιμήσεις παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Η αγορά αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, οι πιθανές επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος και οι πιέσεις στις κατασκευές εξακολουθούν να απειλούν την εύθραυστη ισορροπία της αγοράς.

Το βασικό συμπέρασμα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ότι χωρίς ουσιαστική αύξηση της προσφοράς νέων κατοικιών, ενεργοποίηση του ανεκμετάλλευτου κτιριακού αποθέματος και απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, η στεγαστική κρίση δύσκολα θα υποχωρήσει. Και όσο η προσφορά παραμένει πίσω από τη ζήτηση, οι τιμές θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, ακόμη κι αν το γκάζι έχει αρχίσει να αφήνεται.

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