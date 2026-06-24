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Ξεκινούν σήμερα (24/6) το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν πριν το Σαββατοκύριακο οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου για όλα τα Ταμεία.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Κάθε μήνα τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
Οπότε θα πιστωθούν την Τετάρτη (24/6) και την Παρασκευή (26/6) αντίστοιχα, καθώς στην δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο.
Πιο αναλυτικά, τη Πέμπτη 25 Ιουνίου (δηλαδή απόγευμα 24/6) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου (δηλαδή απόγευμα 26/6) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:
Τέλος ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου.
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