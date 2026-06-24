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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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24.06.2026 07:24

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Ποιοι δικαιούχοι θα πάνε στα ΑΤΜ την Παρασκευή (video)

24.06.2026 07:24
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Ξεκινούν σήμερα (24/6) το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν πριν το Σαββατοκύριακο οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου για όλα τα Ταμεία.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Κάθε μήνα τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Οπότε θα πιστωθούν την Τετάρτη (24/6) και την Παρασκευή (26/6) αντίστοιχα, καθώς στην δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο.

Μη μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, τη Πέμπτη 25 Ιουνίου (δηλαδή απόγευμα 24/6) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:

  • ΟΑΕΕ
  • ΟΓΑ
  • ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016)
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Μισθωτοί

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου (δηλαδή απόγευμα 26/6) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:

  • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Δημόσιο
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου.

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