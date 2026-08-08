«Γη και Ύδωρ» δίνουν οι Τούρκοι στον Σαλάχ: Θα παίρνει 30 εκατομμύρια τον χρόνο, ενώ προβλέπονται έξοδα για κομμωτήρια και… χαρτί υγείας!

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Η μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμπζονσπόρ είναι η είδηση του καλοκαιριού.

Ο 35χρονος Αιγύπτιος σούπερ σταρ άφησε τη Λίβερπουλ μετά από μια δεκαετία και συνεχίζει στην Τραπεζούντα, σε μια κίνηση-έκπληξη, που έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις.

Όπως είναι λογικό μια τέτοια μεταγραφή προκαλεί και πολλές αναφορές. Σύμφωνα με τους Τούρκους, η μεταγραφή του Σαλάχ συνοδεύεται από τρελά μπόνους και οφέλη.

Όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τα μέλη της οικογένειάς του. Γίνεται λόγος για μπόνους που αφορά κομμωτήρια αλλά και… χαρτί υγείας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής του Σαλάχ ζαλίζουν:

Ετήσιος μισθός: 30 εκατ. ευρώ

Μπόνους υπογραφής: 20 εκατ. ευρώ

Προμήθεια μάνατζερ: 14 εκατ. ευρώ

Πολυτελής βίλα στο Ντουμπάι

Πολυτελής βίλα στο Ουζουνγκιόλ

Πολυτελής BMW για τον πατέρα του

Πολυτελής BMW για τη μητέρα του

Πολυτελής BMW για αδελφό/αδελφή του

Πολυτελής BMW για τη σύζυγό του

Κάλυψη ιδιωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά του

Επίδομα 10.000 ευρώ τον μήνα για το κομμωτήριο της συζύγου του

Επίδομα για προϊόντα κουζίνας 20.000 ευρώ τον μήνα

Επίδομα για χαρτί υγείας 5.000 ευρώ τον μήνα

Υποδοχή από 25.000 οπαδούς

Περισσότεροι από 25.000 οπαδοί της έσπευσαν στο «Papara Park» για να αποθεώσουν τον Σαλάχ και να του ζητήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Αιγύπτιος έκανε τον γύρο του θριάμβου για να τον αποθεώσει ο κόσμος και είπε: «Ειλικρινά, δεν θυμάμαι καν αν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Υπάρχουν περίπου 25.000 οπαδοί εδώ για να με καλωσορίσουν. Είναι απίστευτο».

Όπως είναι λογικό, στην Τραπεζούντα επικρατεί η απόλυτη ποδοσφαιρική τρέλα, μια και ο στόχος είναι το πρώτο πρωτάθλημα από το 2022. Τότε η Τραμπζονσπόρ είχε κατακτήσει τον τίτλο με πρωταγωνιστές τον Τάσο Μπακασέτα και τον Μανώλη Σιώπη.

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