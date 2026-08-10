Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: Οι εξυπνάκηδες προσγειώνουν τώρα και την… Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με το ζόρι οι εξηγήσεις

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Με δικολαβίες, νομικές κινήσεις και μέσω του δικηγόρου τους επιχειρούν να τη… βγάλουν καθαρή ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που μετέτρεψαν, έστω και για λίγη ώρα, το Σαρακήνικο της Μήλου σε… αυτοσχέδιο ελικοδρόμιο.

Και όλα αυτά σε μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσύχναστες παραλίες των Κυκλάδων, στην καρδιά του καλοκαιριού και με εκατοντάδες επισκέπτες να βρίσκονται στο σημείο.

Οι εικόνες από την προσγείωση προκάλεσαν σάλο και, όπως ήταν αναμενόμενο, έφεραν τους δύο εμπλεκόμενους ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Έστειλαν τον δικηγόρο τους

Ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου κλήθηκαν από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να εξηγήσουν πώς και γιατί το ελικόπτερο βρέθηκε να προσγειώνεται στο Σαρακήνικο.

Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι ίδιοι επέλεξαν να κινηθούν μέσω του δικηγόρου τους.

Ο νομικός τους εκπρόσωπος ζήτησε λίγες ημέρες προθεσμία, προκειμένου να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα για τις ενέργειες του πελάτη του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εξηγήσεις αναμένεται να δοθούν είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη.

Η υπόθεση έχει και δικαστική συνέχεια

Το θέμα, πάντως, δεν τελειώνει στις εξηγήσεις προς την Πολιτική Αεροπορία.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν να δώσουν απαντήσεις και στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης που άνοιξε μετά την προσγείωση του ελικοπτέρου σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες των Κυκλάδων.

Ο εισαγγελέας Σύρου έδωσε εντολή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα να συγκεντρώσει προανακριτικό υλικό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να εξεταστεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες και αν θα ασκηθούν διώξεις.

Το νομικό κενό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, όμως, και το νομικό σκέλος της υπόθεσης.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας διαπίστωσε εκ των υστέρων ότι στο υφιστάμενο πλαίσιο υπάρχει νομικό κενό, το οποίο επιτρέπει σε έναν πιλότο να επιλέξει σημείο προσγείωσης.

Η πράξη θεωρείται παράνομη μόνο εφόσον η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως NATURA, χωρίς να αποτελεί από μόνη της καθοριστικό κριτήριο το κατά πόσο η προσγείωση γίνεται με ασφάλεια για τους λουόμενους που βρίσκονται εκείνη την ώρα στην παραλία.

Με απλά λόγια, παρά τις εικόνες ενός ελικοπτέρου να κατεβαίνει ανάμεσα σε εκατοντάδες λουόμενους, ο πιλότος φαίνεται να «κινδυνεύει» μόνο με την επιβολή προστίμου.

Η άδεια ήταν για τις Αλυκές, όχι για το Σαρακήνικο

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σε επικοινωνία με το protothema.gr, για τη συγκεκριμένη πτήση είχε δοθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας άδεια προσγείωσης στην περιοχή Αλυκές.

Το σημείο βρίσκεται κοντά στον Αδάμαντα και στο αεροδρόμιο της Μήλου.

Το ελικόπτερο, όμως, δεν πήγε εκεί.

Αντί για το προβλεπόμενο ελικοδρόμιο, κατευθύνθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στη βόρεια πλευρά του νησιού, και προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο, ενώ στη διάσημη παραλία βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι.

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