Φωτιά στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακκο, στον Δήμο Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν, 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2026

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . Απο την φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

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