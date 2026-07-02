Φωτιά στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακκο, στον Δήμο Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης.
Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν, 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . Απο την φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
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