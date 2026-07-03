Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς – Ποιες περιοχές αφορά

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Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Σάββατο, 4 Ιουλίου, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής στις εξής περιοχές:
Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων θα ισχύσει και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου και για 24 ώρες λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά τις εξής περιοχές
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