Μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας έπεσε θύμα δήθεν υπαλλήλων της ΔΕΗ – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

Πανάκριβα κοσμήματα έκλεψαν από μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, πείθοντας την ότι το σπίτι της παρουσιάζει διαρροή ρεύματος.

Η γυναίκα στις 22 Ιουνίου επισκέφτηκε κατάστημα για να διευθετήσει υπέρογκο λογαριασμό. Οι υπάλληλοι της είπαν ότι θα ψάξουν το ζήτημα της.

Λίγο αργότερα την κάλεσαν οι δράστες, παριστάνωντας τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και την ενημέρωσαν ότι βρήκαν διαρροή.

Την έπεισαν να τυλίξει τα κοσμήματα και να τα βγάλει έξω και κάπως έτσι έκαναν φτερά. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία, η αξία των κοσμημάτων ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

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