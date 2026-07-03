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03.07.2026 22:45

Μαρινάκης από Νίσυρο:  H ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο έγινε αποδεκτή από την κοινωνία των πολιτών

03.07.2026 22:45
pavlos-marinakis

Για το ρόλο των social media στην πολιτική, την τοξικότητα στον πολιτικό λόγο, την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο, τα fake news και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τμήμα των ψηφοφόρων μίλησε το βράδυ της Παρασκευής ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, στους «Διαλόγους της Νισύρου».

Ο κ. Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι μπορεί οι νέοι σήμερα έχουν λάβει συνολικά απόσταση από το πολιτικό σύστημα, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υιοθετεί την άποψη ότι είναι απολιτίκ.

Ειδικότερα, εξήγησε ότι δεν ταυτίζονται με τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος, καθώς αισθάνονται ότι πλέον δεν έχουν να τους προσφέρουν κάτι. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τακτική της πλειοδοσίας των παροχών απομακρύνει περισσότερο τους νέους από την πολιτική.

Σε ότι αφορά, την τοξικότητα στο σύγχρονο πολιτικό λόγο ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει πέσει θύμα του. Ανέφερε ως παράδειγμα τους «εκφραστές του κινήματος του ξυλολίου», του πιο «επαίσχυντου κινήματος» όπως είπε χαρακτηριστικά, το οποίο αφορά σε ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που διερευνά η δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυτή η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία των πολιτών.

Ερωτηθείς για το εάν γίνεται σήμερα πολιτικός διάλογος ή το κάθε κόμμα απευθύνεται στο δικό του κοινό, απάντησε ότι η τακτική αυτή οδηγεί τα κόμματα σε δημοσκοπική συρρίκνωση. Έφερε ως παράδειγμα το διάλογο που γίνεται για τα οικονομικά και τις μεγάλες κρίσεις όπου γίνονται απλοϊκές αναλύσεις και παροχές από το «λεφτοδεντρο».

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη είπε ότι η χρήση της ελλοχεύει κινδύνους για τη Δημοκρατία. Μίλησε για το ενδεχόμενο δημιουργίας βίντεο για έναν πολιτικό λίγες μέρες πριν τις εκλογές με ψεύτικο υλικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους, να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα και άρα να πλήξει τη Δημοκρατία.

Το διάλογο με τον κ. Μαρινάκη, στη θεματική «Δημοκρατία 2030, Αναστοχασμός για τον Πολιτικό Διάλογο, τα Κόμματα και την Ποιότητα της Δημοκρατίας» έκανε ο δημοσιογράφος κ. Σταύρος Παπαντωνίου.

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