Μουντιάλ 2026: Αυστραλία – Αίγυπτος 0-1 – Live η μάχη στο Ντάλας για μια θέση στους «16»

Αίγυπτος και Αυστραλία συγκρούνται στο Ντάλας για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον νικητή του αγώνα να παίζει στους «16» με την Αργεντινή ή το Πράσινο Ακρωτήρι.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ 0-1 η Αίγυπτος με τον Ασούρ

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα της Αυστραλίας: Μπιτς, Τσιρτσάρι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ο’ Νιλ, Ιρβάιν, Ιρανκούντα, Βολπάτο

Η ενδεκάδα της Αιγύπτου: Σουμπίρ, Ραμπιά, Ιμπραχίμ, Χανί, Χαφέζ, Ασούρ, Ζίκο, Φατί, Ατιά, Μαρμούς, Σαλάχ

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