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03.07.2026 21:15

Μουντιάλ 2026: Αυστραλία – Αίγυπτος 0-1 – Live η μάχη στο Ντάλας για μια θέση στους «16»

03.07.2026 21:15
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Αίγυπτος και Αυστραλία συγκρούνται στο Ντάλας για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον νικητή του αγώνα να παίζει στους «16» με την Αργεντινή ή το Πράσινο Ακρωτήρι.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ 0-1 η Αίγυπτος με τον Ασούρ

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα της Αυστραλίας: Μπιτς, Τσιρτσάρι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ο’ Νιλ, Ιρβάιν, Ιρανκούντα, Βολπάτο

Η ενδεκάδα της Αιγύπτου: Σουμπίρ, Ραμπιά, Ιμπραχίμ, Χανί, Χαφέζ, Ασούρ, Ζίκο, Φατί, Ατιά, Μαρμούς, Σαλάχ

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