Μουντιάλ 2026: Αυστραλία – Αίγυπτος 0-1 – Live η μάχη στο Ντάλας για μια θέση στους «16»

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Αίγυπτος και Αυστραλία συγκρούνται στο Ντάλας για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον νικητή του αγώνα να παίζει στους «16» με την Αργεντινή ή το Πράσινο Ακρωτήρι.
Live η εξέλιξη του σκορ:
Γκολ 0-1 η Αίγυπτος με τον Ασούρ
1′ Σέντρα στο ματς
Η ενδεκάδα της Αυστραλίας: Μπιτς, Τσιρτσάρι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ο’ Νιλ, Ιρβάιν, Ιρανκούντα, Βολπάτο
Η ενδεκάδα της Αιγύπτου: Σουμπίρ, Ραμπιά, Ιμπραχίμ, Χανί, Χαφέζ, Ασούρ, Ζίκο, Φατί, Ατιά, Μαρμούς, Σαλάχ
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