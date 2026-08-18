Τα πάρκα που φουσκώνουν τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο: Περιβάλλον, χάρτες και «Γαλάζια Πατρίδα» τα χτυπήματα από Άγκυρα (photos)

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Υπάρχουν στιγμές στη γεωπολιτική όπου ένας χάρτης αξίζει περισσότερο από μια ολόκληρη διπλωματική ανακοίνωση. Η 15η Αυγούστου ήταν μία από αυτές.

Η Τουρκία, με δύο προεδρικά διατάγματα που φέρουν ημερομηνία 15 Αυγούστου και δημοσιεύθηκαν την επομένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακήρυξε δύο μεγάλα «εθνικά θαλάσσια πάρκα»: ένα στο Βόρειο Αιγαίο και ένα στην περιοχή Fethiye–Kaş, απέναντι από το Καστελλόριζο.

Σε πρώτη ανάγνωση, πρόκειται για μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία. Στη δεύτερη ανάγνωση, όμως, βρίσκεται το ζήτημα. Αλλιώς, δεν θα είχε ανησυχήσει τόσο πολύ και η κυβέρνηση… Γιατί στο Αιγαίο ένας χάρτης προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι ποτέ απλώς ένας χάρτης προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι και ένας χάρτης παρουσίας. Και η Άγκυρα επιχειρεί τώρα να τον σχεδιάσει με τους δικούς της όρους.

Τι είναι πραγματικά τα θαλάσσια πάρκα;

Ένα θαλάσσιο πάρκο είναι μια οριοθετημένη θαλάσσια περιοχή στην οποία ένα κράτος επιβάλλει συγκεκριμένους κανόνες προστασίας του οικοσυστήματος. Μπορεί να περιορίζεται η αλιεία, η αγκυροβολία, η ναυσιπλοΐα συγκεκριμένων τύπων, η εξόρυξη ή άλλες δραστηριότητες. Ο στόχος είναι περιβαλλοντικός: προστασία βιοποικιλότητας, θαλάσσιων οικοτόπων, ειδών και οικοσυστημάτων.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η περιοχή που χαρακτηρίζεται «πάρκο» βρίσκεται σε θάλασσα όπου υπάρχουν ανταγωνιστικές αντιλήψεις για τα δικαιώματα και τις θαλάσσιες ζώνες. Τότε ένα περιβαλλοντικό μέτρο μπορεί να αποκτήσει και γεωπολιτική διάσταση. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Αιγαίο.

Η Ελλάδα έκανε την πρώτη κίνηση

Η Αθήνα είχε κινηθεί πρώτη με τη δημιουργία δύο Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, πέρυσι τον Ιούλιο, με το πάρκο του Αιγαίου να καλύπτει περίπου 9.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ελληνική θέση ήταν σαφής: Τα πάρκα αφορούν περιοχές όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία και η δημιουργία τους αποτελεί άσκηση ελληνικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η Άγκυρα απάντησε ότι η ελληνική πρωτοβουλία δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα σε περιοχές που θεωρεί ότι συνδέονται με τις ευρύτερες ελληνοτουρκικές διαφορές. Και στη συνέχεια έκανε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Απάντησε με δικούς της χάρτες.

Ήδη από το καλοκαίρι του 2025 η Τουρκία είχε παρουσιάσει τα όρια των δικών της σχεδιαζόμενων πάρκων. Οι τουρκικοί χάρτες επεκτείνονταν πέρα από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, μεταξύ Ίμβρου, Τενέδου, Λήμνου και Σαμοθράκης. Τώρα, έναν χρόνο αργότερα, η Άγκυρα πέρασε από τον σχεδιασμό στην επίσημη ανακήρυξη.

Η πραγματική αλλαγή, είναι είναι το γεγονός ότι η Τουρκία επέλεξε να μετατρέψει μια προηγούμενη πολιτική εξαγγελία σε κρατική πράξη με προεδρικό διάταγμα. Το ένα πάρκο βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο. Το άλλο απλώνεται σε μια τεράστια θαλάσσια περιοχή από το Fethiye μέχρι το Kaş – 21.706 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα τουρκικά στοιχεία. Η επιλογή της γεωγραφικής θέσης δεν είναι αδιάφορη ούτε τυχαία. Το Καστελλόριζο αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της ελληνοτουρκικής διαφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Άρα, όταν ένας τεράστιος θαλάσσιος χώρος γύρω από την περιοχή εντάσσεται σε τουρκικό καθεστώς «εθνικού θαλάσσιου πάρκου», η Αθήνα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα μόνο ως περιβαλλοντική πολιτική.

Ο χάρτης είναι το μήνυμα

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι τα τουρκικά πάρκα εκτείνονται πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα και ότι, στον βαθμό που καλύπτουν διεθνή ύδατα ή περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η τουρκική πράξη δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια: η Τουρκία μπορεί να ονομάσει μια περιοχή «εθνικό πάρκο», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτά αυτομάτως δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες που δεν της ανήκουν.

Το πραγματικό όπλο δεν είναι το πάρκο. Είναι το προηγούμενο

Η Τουρκία δεν χρειάζεται να πείσει την Ελλάδα ότι ένας τουρκικός χάρτης αλλάζει από μόνος του το Διεθνές Δίκαιο. Διαμορφώνει διαδοχικές κρατικές πράξεις, χάρτες, κανονιστικές αποφάσεις και διοικητικές δομές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν την εικόνα ότι η Τουρκία ασκεί πολιτική και διοικητική παρουσία σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Αυτό είναι το περιβόητο fait accompli.

Η Αθήνα λέει ότι ένα τέτοιο τετελεσμένο δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Η Άγκυρα όμως μπορεί να συνεχίσει να παράγει πράξεις που επιχειρούν να καταστήσουν τη δική της αντίληψη για τον θαλάσσιο χώρο «κανονικότητα». Και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί από μια μεμονωμένη NAVTEX ή μια πολεμική φρεγάτα.

Από το περιβάλλον στη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η Τουρκία έχει ήδη παρουσιάσει τη δική της Marine Spatial Planning, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2025 και στη συνέχεια κατατέθηκε στο IOC/UNESCO, καθιστώντας την τουρκική αντίληψη για τον θαλάσσιο χώρο διαθέσιμη σε διεθνές επίπεδο. Και η θαλάσσια χωροταξία είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο, γιατί επιτρέπει σε ένα κράτος να δείξει: πού προστατεύει, πού αλιεύει, πού σχεδιάζει δραστηριότητες, πού θεωρεί ότι έχει συμφέροντα, πού βλέπει τον θαλάσσιο χώρο του.

Και η Τουρκία εντάσσει πλέον τα θαλάσσια πάρκα μέσα σε αυτή τη μεγαλύτερη αρχιτεκτονική. Από την ελληνική πλευρά, αυτό πρέπει να διαβαστεί όχι ως μεμονωμένο περιβαλλοντικό μέτρο, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας χαρτογράφησης της τουρκικής αντίληψης για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το λάθος της Αθήνας; Η ανακοίνωση χωρίς επαρκή συνέχεια

Η ελληνική κυβέρνηση είχε το πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας: Ανακοίνωσε τα δικά της θαλάσσια πάρκα, έβαλε το περιβάλλον στο επίκεντρο, και έδωσε στην ΕΕ ένα ισχυρό αφήγημα προστασίας της Μεσογείου. Αλλά η μεγάλη αδυναμία (όπως καταφανώς προκύπτει) ήταν η απόσταση μεταξύ πολιτικής ανακοίνωσης και επιχειρησιακής ή διοικητικής εφαρμογής.

Τι μπορεί να κάνει τώρα η Τουρκία;

Το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή, καθώς η Τουρκία θα κινηθεί σε μία σταδιακή επιχειρησιακή αξιοποίησης. Ποια μπορεί να είναι τα εργαλεία ή τα όπλα της;

1. Έρευνες και επιστημονικές δραστηριότητες

Κάθε τέτοια δραστηριότητα θα δημιουργεί ένα νέο επεισόδιο ερμηνείας.

2. Παρουσία ακτοφυλακής και ναυτικού

Όχι απαραίτητα για σύγκρουση, αλλά για συνοδεία, επιτήρηση και συμβολική παρουσία.

Άρα η ελληνική πλευρά θα κληθεί να αποφασίσει αν θα την αντιμετωπίζει ως περιβαλλοντική δραστηριότητα ή ως ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

3. Νέες NAVTEX και NOTAM

Η έκδοση ανακοινώσεων για επιστημονικές έρευνες, περιβαλλοντικές αποστολές ή δραστηριότητες μέσα στις συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μάχη χαρτών και ανακοινώσεων.

4. Διεθνοποίηση

Η Άγκυρα θα επιχειρήσει να εμφανίσει τις δράσεις της όχι ως «αντιπαράθεση με την Ελλάδα», αλλά ως εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής και προστασίας της θάλασσας. Πρόκειται για μία έξυπνη διπλωματία, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από το: «Ποιος έχει δικαιώματα εδώ;» στο: «Γιατί η Ελλάδα αντιδρά σε ένα περιβαλλοντικό πάρκο;».

Το πιο επικίνδυνο σενάριο

Το επικίνδυνο σενάριο δεν είναι απαραίτητα μια μεγάλη στρατιωτική κρίση.

Είναι μια αλυσίδα μικρών επεισοδίων που μπορεί να οδηγήσουν σε κλιμάκωση: Ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Μια ελληνική αντίδραση. Μια τουρκική NAVTEX. Ένα πλοίο του Λιμενικού. Μια συνοδεία από τουρκική φρεγάτα. Μια νέα ανακοίνωση. Ένας νέος χάρτης. Και ξανά από την αρχή…

Έτσι δημιουργείται η ένταση του «γκρίζου πεδίου». Και το γκρίζο πεδίο είναι ίσως πιο επικίνδυνο από μια καθαρή στρατιωτική αντιπαράθεση, γιατί κανένα επεισόδιο από μόνο του δεν φαίνεται αρκετά μεγάλο για να προκαλέσει κρίση.

Έχει στριμωχτεί η Αθήνα;

Ναι, αλλά όχι με τον τρόπο που συχνά παρουσιάζεται.

Η Τουρκία έχει αρχίσει να κινείται πιο συστηματικά στον χώρο των χαρτών, της θαλάσσιας χωροταξίας, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της διοικητικής παρουσίας. Και αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα πρέπει να αποφύγει δύο παγίδες.

Πρώτη παγίδα: να αντιμετωπίζει κάθε τουρκική κίνηση ως άμεση στρατιωτική απειλή.

Δεύτερη και πιο επικίνδυνη: να θεωρήσει ότι επειδή μια τουρκική πράξη δεν έχει από μόνη της νομική ισχύ, δεν χρειάζεται ενεργή ελληνική απάντηση.

Το Αιγαίο του 2026 δεν είναι το Αιγαίο των προηγούμενων δεκαετιών. Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο το σύμπλεγμα: νησιά, υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα, FIR, NAVTEX. Το επόμενο εξάμηνο θα προστεθούν και άλλοι παράγοντες: ενέργεια, καλώδια, θαλάσσια πάρκα, περιβάλλον, θαλάσσια χωροταξία, έρευνα, αλιεία, υποδομές.

Οι περισσότεροι αναλυτές επιμένουν ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει «άγαρμπα». Αναμφίβολα όμως, σταδιακά, θα γίνουν κινήσεις που θα συνδεθούν τα πάρκα με την τουρκική θαλάσσια χωροταξία; Πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν NAVTEX, ίσως και ερευνητικά σκάφη εντός των ζωνών.

Και η Ελλάδα δεν μπορεί να απαντά μόνο με φρεγάτες. Θα χρειαστεί να διαμορφώσει το δικό της μίγμα πολιτικής με διπλωματία, Ευρωπαϊκή κινητοποίηση και διεθνή νομική τεκμηρίωση. Πρτώτα απ’ όλα όμως θα πρέπει να προχωρήσεις στην ενεργοποίηση της ελληνικής θαλάσσιας χωροταξίας και την πραγματική εφαρμογή των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Ευκαιρίες τις οποίες έχασε το προηγούμενο 12μηνο… και που όπως όλα δείχνουν, η προεκλογική περίδος θα τα καθυστερήσει περαιτέρω.

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