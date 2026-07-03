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(Σε ώρες Ελλάδος)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ ——- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
01:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ —— ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
04:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ —– ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ
20:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ —– ΚΑΝΑΔΑΣ – ΜΑΡΟΚΟ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ —- ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ – ΓΑΛΛΙΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ —- ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ —- ΜΕΞΙΚΟ – ΑΓΓΛΙΑ
22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ —- ΗΠΑ – ΒΕΛΓΙΟ
19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ
04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ
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ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
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