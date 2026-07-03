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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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03.07.2026 09:01

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

03.07.2026 09:01
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(Σε ώρες Ελλάδος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ ——- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
01:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ —— ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
04:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ —– ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ
20:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ —– ΚΑΝΑΔΑΣ – ΜΑΡΟΚΟ

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ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ —- ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ – ΓΑΛΛΙΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ —- ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ —- ΜΕΞΙΚΟ – ΑΓΓΛΙΑ
22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ —- ΗΠΑ – ΒΕΛΓΙΟ
19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ
04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

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ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 09:34
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