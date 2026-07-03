(Σε ώρες Ελλάδος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

21:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ ——- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ —— ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

04:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ —– ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ

20:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ —– ΚΑΝΑΔΑΣ – ΜΑΡΟΚΟ

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ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ —- ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ – ΓΑΛΛΙΑ

23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ —- ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ —- ΜΕΞΙΚΟ – ΑΓΓΛΙΑ

22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ —- ΗΠΑ – ΒΕΛΓΙΟ

19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ

23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ

04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

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ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ

22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ