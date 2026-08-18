Bally’s Intralot: Ισχυρό εξάμηνο, αντοχές στη βρετανική φορολογία και στροφή προς την εξαγορά της evoke

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Η αύξηση της φορολογίας στο online gaming στη Βρετανία, οι ανανεώσεις σημαντικών συμβάσεων λοταρίας και η προετοιμασία για την εξαγορά της evoke βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου εξαμήνου για την Bally’s Intralot.

Η εισηγμένη εμφάνισε προκαταρκτικά συνολικά έσοδα 544,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 184,8 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η επίδοση της Bally’s Interactive International, με έσοδα 377,6 εκατ. ευρώ, που αποτελούν ιστορικό υψηλό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η βρετανική φορολογία και η απορρόφηση του κόστους

Ένα από τα βασικά ζητήματα του εξαμήνου ήταν η σημαντική αύξηση της φορολογίας στο online gaming στη Βρετανία.

Από την 1η Απριλίου ο σχετικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 21% σε 40%, μεταφέροντας σημαντικό πρόσθετο κόστος στις εταιρείες του κλάδου.

Για την Bally’s Intralot, η επίπτωση στο δεύτερο τρίμηνο υπολογίζεται σε περίπου 34 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η επιβάρυνση στο EBITDA της συγκεκριμένης δραστηριότητας περιορίστηκε στα 12,6 εκατ. ευρώ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία έχει καταφέρει ήδη από το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του νέου φορολογικού καθεστώτος να αντισταθμίσει περίπου το 65% της πρόσθετης επιβάρυνσης.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως το δεύτερο σκέλος του σχεδίου που είχε παρουσιάσει η διοίκηση τον Νοέμβριο του 2025, το οποίο προβλέπει περαιτέρω περιορισμό των δαπανών marketing και αυστηρότερη διαχείριση των αποδόσεων.

Μέχρι στιγμής, η απορρόφηση της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται κυρίως από την αύξηση του τζίρου, ο οποίος ενισχύθηκε κατά περίπου 12% σε ετήσια βάση, καθώς και από τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.

Για το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, αναμένεται μεγαλύτερη συμβολή από τις μειώσεις στις δαπάνες marketing και τη συνολικότερη βελτιστοποίηση του κόστους.

Εάν συνυπολογιστούν και οι δαπάνες που σχετίζονται με την προσπάθεια αδειοδότησης της δραστηριότητας B2C στην Ελλάδα, η συνολική αντιστάθμιση των επιπτώσεων της φορολογικής αλλαγής εκτιμάται ότι ξεπερνά το 70%.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η evoke στο δεύτερο τρίμηνο, έχοντας απορροφήσει περίπου το 50% της επίπτωσης της νέας φορολογίας, κυρίως μέσω της μείωσης των δαπανών marketing.

Οι λοταρίες και τα συμβόλαια του 2027

Στο μέτωπο των λοταριών, οι εξελίξεις περιορίζουν μέρος της αβεβαιότητας που υπήρχε γύρω από σημαντικές συμβάσεις με λήξη το 2027.

Η σύμβαση στη Victoria της Αυστραλίας ανανεώθηκε, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, για ακόμη 15 χρόνια, έως το 2042.

Στο Illinois δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής οριστική εξέλιξη. Ωστόσο, η απόφαση της Πολιτείας να δώσει τη δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων δημιουργεί προσδοκίες ότι το συγκεκριμένο συμβόλαιο μπορεί να παραταθεί κατά τουλάχιστον δύο χρόνια.

Μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε την ανάγκη για σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και πρόσθετη μόχλευση κατά την επόμενη διετία.

Παράλληλα, η BYLOT ανακοίνωσε την είσοδό της στην κρατική λοταρία του Ontario. Σε συνδυασμό με την παρουσία της στη British Columbia, η τεχνολογία της εταιρείας θα καλύπτει πλέον δραστηριότητες που αντιστοιχούν περίπου στα δύο τρίτα της καναδικής αγοράς.

Η ανανέωση της σύμβασης στην Αυστραλία είχε παράλληλα επίπτωση στον καθαρό δανεισμό, καθώς τον Ιούνιο καταβλήθηκε ολόκληρο το κόστος της άδειας, ύψους 85 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση αναμένεται να απορροφηθεί σταδιακά μέσω της οργανικής κερδοφορίας των επόμενων τριμήνων.

Η εξαγορά της evoke περνά στην επόμενη φάση

Το βασικό εταιρικό ορόσημο για την Bally’s Intralot παραμένει η σχεδιαζόμενη εξαγορά της evoke.

Η 17η Αυγούστου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία, καθώς οι μέτοχοι της evoke καλούνται να εγκρίνουν το Scheme of Arrangement, μέσω του οποίου η BYLOT σχεδιάζει να αποκτήσει το 100% της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μετοχές της evoke προβλέπεται να διαγραφούν από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Με βάση τους όρους που ανακοινώθηκαν στις 5 Ιουνίου 2026, οι μέτοχοι της evoke θα μπορούν να λάβουν μετοχές της BYLOT ή μετρητά.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε στήριξη άνω του 90% των μετόχων που θα συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση, έναντι απαιτούμενου ορίου 75%.

Εφόσον η ψηφοφορία ολοκληρωθεί θετικά, το επόμενο βήμα θα είναι η γενική συνέλευση της BYLOT, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου για την έγκριση της συναλλαγής.

Νέα χρηματοδότηση 306 εκατ. ευρώ

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, η BYLOT ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου την υπογραφή τριετούς δανειακής γραμμής περίπου 306 εκατ. ευρώ με θεσμικούς επενδυτές.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συναλλαγής με την evoke και αναμένεται να αντληθούν σταδιακά σε δύο φάσεις.

Η νέα χρηματοδότηση προστίθεται στην ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή των 160 εκατ. ευρώ που διαθέτει η εταιρεία από τον Οκτώβριο του 2025 και αποτελεί μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της δομής.

Η κεφαλαιακή δομή της evoke, όπως και εκείνη της Bally’s Corporation, παραμένει ανεξάρτητη από τη χρηματοδοτική δομή της BYLOT.

Η BYLOT δεν έχει παράσχει εταιρικές εγγυήσεις, με εξαίρεση υποχρέωση αποπληρωμής 200 εκατ. λιρών στο τέλος του 2027.

Η υποχρέωση αυτή αφορά μέρος νέου δανεισμού της evoke, που αναμένεται να συναφθεί κατά την ολοκλήρωση της εξαγοράς για την αναχρηματοδότηση ομολογιακών λήξεων του 2028.

Η αναφορά στο «going concern»

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στη σημείωση των οικονομικών καταστάσεων της Bally’s Corporation σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας, το λεγόμενο «going concern».

Ο διευθύνων σύμβουλος Robeson Reeves διευκρίνισε ότι η σχετική αναφορά αφορά τον χρονισμό εξασφάλισης της χρηματοδότησης για τις μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ και δεν συνδέεται, σύμφωνα με τον ίδιο, με επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών.

Η Bally’s Corporation έχει ήδη δεσμεύσει 800 εκατ. δολάρια για την επένδυση στο καζίνο του Bronx στη Νέα Υόρκη, ενώ απομένουν περίπου 500 εκατ. δολάρια, για τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες χρηματοδότησης.

Παράλληλα, σε λειτουργικό επίπεδο, η Bally’s Corporation ανακοίνωσε αύξηση 21% στα ενοποιημένα έσοδα του δεύτερου τριμήνου.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την evoke, αλλά και στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων περιορισμού του κόστους στη Βρετανία, καθώς η αυξημένη φορολογία παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις για τη δραστηριότητα του ομίλου.

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