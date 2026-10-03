Τηλεφωνική απάτη εξελίχθηκε σε απαγωγή: «Αστυνομικοί» έβαλαν γυναίκα σε αυτοκίνητο και τη μετέφεραν από την Τρίπολη στην Αττική

Takeaways by to pontiki AI Άγνωστοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν γυναίκα στην Τρίπολη, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στο οποίο υποτίθεται ότι ενεπλάκη συγγενικό της πρόσωπο.

Μετά την αποτυχία της πρώτης απόπειρας, οι δράστες προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και έπεισαν τη γυναίκα να επιβιβαστεί σε μισθωμένο όχημα για να μεταφερθεί δήθεν για κατάθεση.

Αντί για την αστυνομική υπηρεσία, το όχημα μετέφερε τη γυναίκα από την Αρκαδία στην Αττική, μετατρέποντας την απόπειρα απάτης σε περιστατικό απαγωγής.

Η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με τον γιο της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό της στην Αττική και την έναρξη αστυνομικής έρευνας.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή γεγονότα της υπόθεσης, καθώς η γυναίκα δεν έχει δώσει ακόμη ολοκληρωμένη κατάθεση λόγω της κατάστασής της.

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Σοβαρές διαστάσεις πήρε μια φαινομενικά συνηθισμένη τηλεφωνική απάτη με το γνωστό πρόσχημα του «τροχαίου».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δράστες -που υποδύονταν τους αστυνομικούς- δεν περιορίστηκαν στην απόπειρα εξαπάτησης, αλλά φέρονται να μετέφεραν μια γυναίκα από περιοχή της Τρίπολης στην Αττική.

Η υπόθεση, που σημειώθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Arcadia Portal, η γυναίκα, η οποία διατηρεί εξοχική κατοικία σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης, δέχθηκε αρχικά τηλεφώνημα από αγνώστους. Το σενάριο ήταν το γνωστό: συγγενικό της πρόσωπο δήθεν είχε εμπλακεί σε τροχαίο και, όπως φαίνεται, οι επιτήδειοι επιχείρησαν να την πανικοβάλουν ώστε να την οδηγήσουν σε παγίδα.

Η γυναίκα, ωστόσο, δεν «τσίμπησε». Αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απόπειρα απάτης και τερμάτισε την τηλεφωνική επικοινωνία. Οι άγνωστοι, όμως, φαίνεται πως δεν ήταν διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τόσο εύκολα το σχέδιό τους. Λίγο αργότερα φέρεται να επέστρεψαν με διαφορετική μεθοδολογία και ένα πολύ πιο σκοτεινό σχέδιο, η εξέλιξη του οποίου πλέον διερευνάται από τις Αρχές.

Παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί και έστειλαν όχημα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη δεύτερη επικοινωνία οι δράστες συστήθηκαν στη γυναίκα ως αστυνομικοί, επιχειρώντας αυτή τη φορά να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της.

Της είπαν ότι επρόκειτο να στείλουν μισθωμένο όχημα για να την παραλάβει, ώστε να μεταβεί για κατάθεση και να συνδράμει, όπως της παρουσίασαν, στην έρευνα για το υποτιθέμενο τροχαίο και στον εντοπισμό εκείνων που εμπλέκονταν σε αυτό.

Η γυναίκα φέρεται να πείστηκε και επιβιβάστηκε στο όχημα που έφτασε για να την παραλάβει. Ωστόσο, αντί να μεταφερθεί σε κάποια αστυνομική υπηρεσία, οδηγήθηκε μακριά από την Αρκαδία.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Αττική, χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό προορισμό της. Η υπόθεση, που είχε αρχίσει ως τηλεφωνική απόπειρα εξαπάτησης, εξελίχθηκε έτσι σε περιστατικό απαγωγής.

Αστυνομικοί διερευνούν πλέον τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που η γυναίκα μπήκε στο όχημα και κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την περιοχή της Τρίπολης μέχρι την Αττική.

Το τηλεφώνημα στον γιο της

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η στιγμή κατά την οποία η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο της και να του εξηγήσει όσα είχαν συμβεί.

Εκείνος ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση της Αστυνομίας. Έπειτα από τις αναζητήσεις που ακολούθησαν, η γυναίκα εντοπίστηκε στην Αττική.

Λόγω της κατάστασής της, η γυναίκα δεν έχει ακόμη καταφέρει να δώσει ολοκληρωμένη κατάθεση στις Αρχές. Για τον λόγο αυτό, σημαντικά κομμάτια της υπόθεσης και κυρίως όσα συνέβησαν κατά τη μεταφορά της από την Αρκαδία στην Αττική εξακολουθούν να ερευνώνται.

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