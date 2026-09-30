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30.09.2026 09:08

Ιωάννινα: Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες – Προσποιούνταν τους γιατρούς, αστυνομικούς και λογιστές

30.09.2026 09:08
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Τρία άτομα συνελήφθησαν και ένα ακόμη ταυτοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών για δύο διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές απάτες, κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες προσποιούνταν άλλοτε τους γιατρούς και τους αστυνομικούς και άλλοτε τους λογιστές, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μία γυναίκα που φέρεται να κατευθυνόταν προς το σπίτι ηλικιωμένης για να παραλάβει χρήματα και χρυσαφικά.

Σε ξεχωριστή επιχείρηση συνελήφθησαν δύο νεαροί, όταν επιχείρησαν να παραλάβουν χρήματα από πολίτη που είχε ήδη ενημερώσει την Αστυνομία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

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