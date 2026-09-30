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30.09.2026 08:47

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος στη λεωφόρο Κηφισίας, ελαφρά τραυματίας ο οδηγός

30.09.2026 08:47
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στη τζαμαρία καταστήματος με αλουμίνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισιά όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το ΙΧ βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με δύναμη στην πρόσοψη του καταστήματος.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στην πρόσοψη του καταστήματος, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να διερευνήσουν τα αίτια που οδήγησαν του τροχαίου.

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