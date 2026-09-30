Σεισμός 4 βαθμών Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός και στην Αθήνα

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Σεισμός μεγέθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Θήβα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας, εστιακό βάθος τα 12,3 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός και στην Αττική.

Στο ίδιο σημείο, οκτώ λεπτά αργότερα σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός, μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

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