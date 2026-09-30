Ψαρόπουλος: «Αντίδικος των συγγενών ο Φλωρίδης – Έχει το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στη Θεσσαλονίκη»

Takeaways by to pontiki AI Ο Αντώνης Ψαρόπουλος υποστήριξε ότι η έρευνα των συγγενών των θυμάτων επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς τους για συγκάλυψη μέσω του μπαζώματος στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ψαρόπουλος κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ότι λειτουργεί ως αντίδικος των συγγενών και άφησε αιχμές για τις προθέσεις του σχετικά με τη βουλευτική ασυλία.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ανάκριση παρουσιάζει ελλείψεις, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένει την απόδοση ευθυνών σε περισσότερα πρόσωπα και την πιθανή αναβάθμιση των κατηγοριών.

Αναφορικά με τη συσκευή του σταθμάρχη, ο κ.

Ψαρόπουλος δήλωσε ότι τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν ακόμη και σε περίπτωση διαγραφής τους.

Οι συγγενείς των θυμάτων δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να δίνουν το παρών σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την υπόθεση της τραγωδίας.

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Στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και στις εξελίξεις γύρω από το μπάζωμα αναφέρθηκε ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος , Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλώντας, το πρωί της Τετάρτης στα Παραπολιτικά 90.1

Ο κ. Ψαρόπουλος υποστήριξε ότι η έρευνα που ξεκίνησαν οι συγγενείς επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς τους σχετικά με την υπόθεση του μπαζώματος, ενώ, επίσης, εξαπέλυσε επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, επισημαίνοντας ότι είναι αντίδικος των συγγενών, «όχι μόνο με τις δηλώσεις αλλά και με άλλα πράγματα».

«Εμείς ξεκινήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης και επιβεβαιωνόμαστε. Επιβεβαιώθηκαν όσα είχαμε καταθέσει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το μπάζωμα «συγκάλυψη».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών.

«Θα πρέπει να δικαιολογήσουν γιατί έκαναν αυτές τις παρεμβάσεις, αν ήταν αναγκαίες και ποιος ήταν ο σκοπός. Πιστεύω ότι θα προκύψουν ευθύνες και άλλων προσώπων», είπε.

Αναφερόμενος στη δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι «όσοι μιλάνε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα», ο Αντώνης Ψαρόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του. «Έχει το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Ίσως θέλει βουλευτική ασυλία».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης «στάθηκε απέναντί μας κι όχι δίπλα μας».

Σχολιάζοντας την άρση του απορρήτου του σταθμάρχη, έπειτα από τόσα χρόνια, ο κ. Ψαρόπουλος έκανε λόγο για χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελλείψεων στην ανάκριση. «Είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα της ελλιπούς ανάκρισης», είπε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο διαγραφής δεδομένων από τη συσκευή, υποστήριξε ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής τους. «Ακόμη κι αν υπάρχει διαγραφή μπορεί να γίνει ανάκληση. Ό,τι έχει η συσκευή θα ανακτηθεί», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Αντώνης Ψαρόπουλος τόνισε ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα συνεχίσουν να παρίστανται στις δικαστικές διαδικασίες, όσες κι αν είναι αυτές.

«Εμείς οι συγγενείς δεν τρομάζουμε από τίποτα. Εμείς θα είμαστε παρόντες σε όλες τις δίκες», δήλωσε.

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