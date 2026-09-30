Νέα μελέτη: Ποιο είναι το «κλειδί» στο καθημερινό περπάτημα που συνδέεται με την καλύτερη υγεία και μακροζωία

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Τα 10.000 βήματα την ημέρα έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στόχους καθημερινής άσκησης. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να φτάνετε αυτόν τον αριθμό για να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη από το περπάτημα.
Μάλιστα, ο ρυθμός με τον οποίο περπατάτε φαίνεται ότι μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός με τον συνολικό αριθμό των βημάτων σας.
Σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, ερευνητές με επικεφαλής ομάδα από το University of Sydney ανέλυσαν στοιχεία περισσότερων από 64.000 ατόμων μέσης ηλικίας.
Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για οκτώ χρόνια, με τους επιστήμονες να εξετάζουν τόσο τον ημερήσιο αριθμό βημάτων όσο και την ένταση με την οποία περπατούσαν.
Στη συνέχεια, τα δεδομένα συσχετίστηκαν με τους θανάτους και τις αιτίες θανάτου κατά την περίοδο παρακολούθησης.
Tο βασικό συμπέρασμα ήταν σαφές: τα 10.000 βήματα δεν αποτελούν κάποιο απαραίτητο όριο προκειμένου το περπάτημα να συνδέεται με οφέλη για την υγεία.
«Αυτός ο πολυσυζητημένος στόχος βημάτων προήλθε στην πραγματικότητα από μια ιαπωνική διαφημιστική καμπάνια για βηματόμετρα τη δεκαετία του 1960 και όχι από επιστημονικά στοιχεία», εξηγεί ο behavioral scientist Nicholas Koemel από το Monash University.
Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των καθημερινών βημάτων:
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα προέκυψε όταν συνδυάστηκε ο αριθμός των βημάτων με την ταχύτητα του περπατήματος.
Όσοι έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα, αλλά περπατούσαν με γρήγορο ρυθμό περίπου 80 βήματα ανά λεπτό, εμφάνισαν παρόμοια και σημαντική μείωση του κινδύνου θνησιμότητας με ανθρώπους που έκαναν 5.000 έως 7.500 βήματα, αλλά με πιο αργό ρυθμό, περίπου 60 βήματα ανά λεπτό.
Πρακτικά, αυτό υποδηλώνει ότι εάν δεν έχετε αρκετό χρόνο για περισσότερα βήματα, η αύξηση της έντασης του περπατήματος μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική στρατηγική. Αντίστροφα, εάν δεν μπορείτε να περπατήσετε γρήγορα, η πραγματοποίηση περισσότερων βημάτων μπορεί επίσης να βοηθήσει.
Διαφορετική μελέτη σε 3.101 ενήλικες στις ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, διαπίστωσε ότι ακόμη και όσοι έφταναν τα 8.000 ή περισσότερα βήματα μόνο μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα εμφάνιζαν χαμηλότερο δεκαετή κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία και από καρδιαγγειακά αίτια σε σύγκριση με όσους δεν έφταναν αυτό το επίπεδο καμία ημέρα.
Η συσχέτιση φάνηκε να σταθεροποιείται περίπου στις τρεις έως τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, ένα εύρημα που υποδηλώνει ότι ακόμη και για ανθρώπους που δυσκολεύονται να εντάξουν συστηματικά το περπάτημα στην καθημερινότητά τους, μερικές πιο δραστήριες ημέρες μπορεί να συνδέονται με ουσιαστικά οφέλη για την υγεία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο ρυθμός βαδίσματος. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ένας μέγιστος ρυθμός περίπου 90-100 βημάτων ανά λεπτό για 30 λεπτά, φάνηκε να αποτελεί ένα πιθανό«ιδανικό σημείο».
Όταν οι ερευνητές εξέτασαν αποκλειστικά τον συνολικό αριθμό βημάτων, ανεξάρτητα από την ταχύτητα, τα 7.500 έως 10.000 βήματα ημερησίως συνδέθηκαν με τον χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας.
«Τα ευρήματά μας, συμβάλλουν στη βάση επιστημονικών δεδομένων για προσεγγίσεις που βασίζονται στα βήματα και στοχεύουν τόσο στον ημερήσιο αριθμό βημάτων όσο και στην ένταση του βαδίσματος για τη μείωση του κινδύνου», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι ερευνητές.
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