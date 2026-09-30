Σεπόλια: Στο νοσοκομείο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

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Τροχαίο με παράσυρση ανήλικου σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (30/9) κοντά στην πλατεία Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο παρέσυρε έναν μαθητή, περίπου στις 8:20 επί της οδού Αδμητού στη διασταύρωση με την οδό Περγάμου, στα Σεπόλια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μηχανή του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ασθενοφόρο, για να μεταφέρει τον ανήλικο στο εφημερεύον νοσοκομείο Παίδων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του 12χρονου μαθητή είναι καλή.

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