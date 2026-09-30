search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 10:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 09:16

Σεπόλια: Στο νοσοκομείο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

30.09.2026 09:16
ekav-new
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τροχαίο με παράσυρση ανήλικου σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (30/9) κοντά στην πλατεία Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο παρέσυρε έναν μαθητή, περίπου στις 8:20 επί της οδού Αδμητού στη διασταύρωση με την οδό Περγάμου, στα Σεπόλια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μηχανή του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ασθενοφόρο, για να μεταφέρει τον ανήλικο στο εφημερεύον νοσοκομείο Παίδων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του 12χρονου μαθητή είναι καλή.

Διαβάστε επίσης:

Η Γρατσία καλύπτει την Καρυστιανού για το «μηχάνημα βιοανάδρασης»: Πληροί όλες τις προϋποθέσεις, δεν συντρέχει καμία παρανομία

Καλαμάτα: Διαρρήκτης τραυμάτισε με χαρτοκόπτη 73χρονη που τον «έπιασε» στο σπίτι της κόρης της – Άρπαξε πορτοφόλι με 2.000 ευρώ

Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος στη λεωφόρο Κηφισίας, ελαφρά τραυματίας ο οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lagoutis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια – Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

aftokinito_alysides_3009_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεούμαστε από 1η Οκτωβρίου να έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο νόμος και τι ισχύει στην πράξη

KOULKOUDINAS_00
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης, ο Όλυμπος και ο… Κουλκουδίνας

PERPATIMA
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ποιο είναι το «κλειδί» στο καθημερινό περπάτημα που συνδέεται με την καλύτερη υγεία και μακροζωία

start-stop-engine_aftokinito_1009_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Start/Stop στο αυτοκίνητο: Πότε σου γλιτώνει χρήματα και πότε «πνίγει» τον κινητήρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

gaka-komianos
ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα είχε προτείνει πλασμαφαίρεση και στον υπνοθεραπευτή: «Γέλασα μόλις άκουσα το ποσό» (Video)

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

MixCollage-29-Sep-2026-11-12-PM-9450
ΚΑΛΧΑΣ

Η Interview στο μικροσκόπιο, τα γραφεία Σαμαρά, ο Τριαντόπουλος σε δίκη, η ενημέρωση της Τουρκίας, τα πρόσωπα του Τσίπρα, ο Τζήκας και ο Καστανίδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 10:39
lagoutis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης: «Ανήκω στους 100-150 ηθοποιούς που δουλεύουν σταθερά εδώ και πολλά χρόνια – Δεν είναι έτσι η πλειοψηφία στο επάγγελμα» (Video)

aftokinito_alysides_3009_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεούμαστε από 1η Οκτωβρίου να έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο νόμος και τι ισχύει στην πράξη

KOULKOUDINAS_00
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης, ο Όλυμπος και ο… Κουλκουδίνας

1 / 3