Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν έγιναν εξετάσεις, ούτε πήραμε ιστορικό – Ήταν άσπρος με ανοιχτά μάτια» – Ο πανικός μετά την ανακοπή και η «γραμμή» που έδωσε η Γάκα

Takeaways by to pontiki AI Η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου περιέγραψε τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι άκουσε φωνές για αδρεναλίνη και απινιδωτές την ώρα της ανακοπής.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι η γιατρός της ζήτησε να δηλώσει ψευδή ώρα προσέλευσης του ασθενούς στο ιατρείο, ενώ διευκρίνισε ότι δεν τηρήθηκε ιατρικό ιστορικό για τον καλλιτέχνη.

Η ίδια κατέθεσε πως δεν πραγματοποιήθηκαν ιατρικές εξετάσεις στον ασθενή πριν από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ παρατήρησε ότι ο Μαζωνάκης έμοιαζε αποπροσανατολισμένος την ημέρα του θανάτου του.

Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών διέταξε την άρση του απορρήτου για έξι τηλεφωνικές συσκευές και τον έλεγχο ηλεκτρονικού υλικού των εμπλεκομένων.

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Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, από την κατάθεση γραμματέως του «ιατρείου» της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η 28χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο δωμάτιο, αφότου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

«Γύρω στις 4 παρά άκουσα μία ανησυχία με πόρτες να ανοιγοκλείνουν, γύρω στα 5-6 λεπτά και φώναζαν τα ονόματα των νοσηλευτριών. Δεν ήξερα τι ακριβώς γινόταν. Εκείνη την ώρα άκουσα την γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της. Πάνω στην ανησυχία, γύρω στις 4, φώναξε και τον γιατρό. Δεν θυμάμαι αν ήταν πριν ή μετά τις 4. Άκουσα κάποια να φωνάζει “αδρεναλίνη” και ο γιατρός σηκώθηκε και πήγε μέσα. Τότε πήγα μόνη μου στον ασθενή και του είπα να φύγει και πως θα τον ξανακαλέσει ο γιατρός. Δεν είχα έκτοτε καμία επαφή με την αίθουσα. Άκουγα μόνο φωνές, να φωνάζουν “αδρεναλίνη”, “απινιδωτές”. Και άκουσα την γιατρό να φωνάζει στην 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον, δεν κατάλαβα το όνομα. Όταν ήρθαν οι διασώστες τους άνοιξα εγώ και τους οδήγησα στην αίθουσα. Όταν άνοιξα την πόρτα είδα τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ, έστειλα μήνυμα στο αγόρι μου, ότι ο Μαζωνάκης μάλλον έπαθε ανακοπή, λόγω αντίδρασης στη μέθη. Αυτό το συμπέρανα γιατί άκουσα τις λέξεις “αδρεναλίνη” και “απινιδωτές” και άκουσα τη γιατρό να ζητεί από την 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον και άκουσα είτε τη λέξη “μέθη”, είτε τη λέξη “προποφόλη”, που χρησιμοποιείται για τη μέθη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο από τα δύο. Το βράδυ της Τετάρτης πριν καταθέσω με κάλεσε η γιατρός και μου είπε να πω ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο γύρω στις 15.30. Δεν την ρώτησα γιατί μου το ζήτησε, απλά της είπα: οκ. Ήμουν σε σοκ».

«Τον πήραν καθιστό, ήταν άσπρος με ανοιχτά μάτια»

Η γραμματέας του ιατρείου στη συνέχεια περιέγραψε την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη όταν έφτασε στο ιατρείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβουν.

«Όταν πήραν τον Μαζωνάκη οι διασώστες, τον πήραν καθιστό και του κράταγαν το κεφάλι. Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν νεκρός. Όταν έφυγαν, οι γιατροί μου είπαν να ακυρώσω τα ραντεβού της επόμενης ημέρας, μας είπαν ότι φεύγουν και να κλείσουμε εμείς όπως κάναμε πάντα. Μετά τα κορίτσια καθάρισαν, όπως κάνουν πάντα. Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού, που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της για επίσκεψη. Δεν είχαν ανάμειξη με τις εργασίες του ιατρείου. Μόλις απάντησε το ΕΚΑΒ μίλησε ο γιατρός. Η γιατρός κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο με τους διασώστες και τον Μαζωνάκη, όμως δεν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Όταν γύρισε στο ιατρείο πιστεύω ότι ήταν σε σοκ. Δεν μιλούσε, μου ζήτησε μόνο ένα ποτήρι νερό» είπε η 28χρονη.

«Δεν έγιναν εξετάσεις, ούτε πήραμε ιστορικό στον Μαζωνάκη»

Στη μαρτυρία της περιγράφει πως δεν έγιναν εξετάσεις στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, αλλά ούτε ζητήθηκε το ιστορικό του.

«Ο Μαζωνάκης είχε έρθει στο ιατρείο και την Τρίτη γύρω στις 17:00 και του έκανα μία εξέταση eis. Αυτή η εξέταση γίνεται σε κάθε ασθενή της 56χρονης, που έρχεται στο ιατρείο. Δεν μου είπε η γιατρός να πάρω το ιστορικό του ασθενή. Εγώ και οι νοσηλεύτριες δεν παίρναμε ιστορικό. Εικάζω ότι το παίρνουν οι γιατροί. Δεν έχω διαχειριστεί αρχεία ασθενών. Αποθηκεύονται στο dropbox οι εξετάσεις που φέρνουν οι ασθενείς σε έντυπη μορφή, οι οποίες σκανάρονται. Ο Μαζωνάκης δεν έφερε εξετάσεις μαζί του για να σκαναριστούν. Καμία από τις δύο μέρες. Δεν μου είπε η γιατρός να σημειώσω ότι θα στείλει κάποιες εξετάσεις ο Μαζωνάκης. Με ενημέρωσε μόνο ότι θα ερχόταν και την επόμενη ημέρα» περιέγραψε.

«Ο Μαζωνάκης φαινόταν να είναι σε καλύτερη κατάσταση την Τρίτη από ό,τι ήταν Τετάρτη. Ήταν καλά, ευδιάθετος. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Την Τετάρτη, επειδή μπήκε μέσα με ένα τσιρότο στο κεφάλι, μου φάνηκε ότι δεν ήταν καλά. Μου φαινόταν σαν να είχε πάρει κάτι και αποπροσανατολισμένος, σαν να μην ήταν καλά, να ήταν στον κόσμο του, να μπερδεύει τα λόγια του. Τον ασθενή που έφυγε τον αναγνώρισε πάντως και τον χαιρέτησε. Όταν μπήκε στο ιατρείο ο Μαζωνάκης, χαιρέτησε την γιατρό, ίσως κάθισε στον καναπέ, αλλά όχι για πάνω από πέντε λεπτά και μετά πέρασε στο δωμάτιο θεραπείας. Δεν μπορώ να ξέρω εάν υπήρχε κάποια νοσηλεύτρια στο δωμάτιο αυτό. Ο γιατρός έφυγε λίγο μετά από τον ασθενή που χαιρέτησε ο Μαζωνάκης» συμπλήρωσε.

Στον 58χρονο γιατρό ανήκει το μηχάνημα υδροθεραπείας

Επίσης, στη μαρτυρία της γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό του ιατρείου. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως το μηχάνημα της υδροθεραπείας, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία μέρα νωρίτερα θεραπεία, ήταν του 58χρονου γιατρού και όχι της 56χρονης.

«Η θεραπεία που έκανε ο Μαζωνάκης, χρεωνόταν 3.000€ η κάθε συνεδρία. Δεν μου είπε η γιατρός, γιατί θα έκανε την θεραπεία. Δεν ξέρω εάν υπήρχε απινιδωτής στο ιατρείο. Όσα χρόνια απασχολούμαι εγώ στο ιατρείο, δεν ξέρω να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, δεν χρειάστηκε να ξανακαλέσω το ΕΚΑΒ. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί αρκετά οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Περίπου ένας ασθενής κάθε εβδομάδα. Κάποιες φορές γίνονταν δύο συνεδρίες και κάποιες άλλες μία, ανά ασθενή. Τα μηχανήματα αυτά τα χρησιμοποιεί μόνο η γιατρός. Υπάρχει και το stem cell του 58χρονου γιατρού, η υδροθεραπεία, που την πραγματοποιεί νοσηλεύτρια. Την κάνουν ασθενείς και των δύο».

«Ανοίγουν» τα κινητά

Την ίδια ώρα, τα κινητά μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αρχίζουν να «μιλούν», με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κλήσεις, μηνύματα και τι ώρα ακριβώς αυτά έγιναν.

Οι δικαστές του Συμβουλίου, έχοντας θετική εισαγγελική εισήγηση, έκαναν δεκτό το αίτημα του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και, με το βούλευμά τους, διατάσσουν την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για έξι τηλεφωνικές συσκευές, καθώς και τον έλεγχο κατασχεθέντος ηλεκτρονικού υλικού.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, τριών υπαλλήλων του ιατρείου, αλλά και του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η άρση του απορρήτου αφορά το χρονικό διάστημα από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή την επομένη του θανάτου του καλλιτέχνη.

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