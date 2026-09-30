Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Αποφάσισε να με αποβάλει από τη ζωή της επειδή θεώρησε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

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Για την Άννα Βίσση και τη ρήξη που επήλθε στη σχέση τους μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια αποφάσισε να τον «αποβάλει» από τη ζωή της, καθώς θεώρησε ότι την εκμεταλλεύεται.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», ο σχεδιαστής είπε συγκεκριμένα ότι έλαβε ένα μήνυμα από την ερμηνεύτρια στο οποίο του εξηγούσε ότι δεν επιθυμεί επαφές μαζί του, καθώς εκείνος τη χρησιμοποιεί για να γίνει διάσημος.

«Η Άννα Βίσση έκανε μια επιλογή να με αποβάλει από τη ζωή της γιατί θεώρησε, από ότι μου έγραψε, ότι εγώ τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος, όταν είπα τα ρούχα αυτά είναι χάλια», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Το ίδιο θα πω και τώρα γιατί έχω τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν μπορεί να πλακώνεις ένα ωραίο στήθος που έτσι και αλλιώς το εμφανίζεις παντού πριν να το κάνεις με τρία layers, να το πλακώνεις, δεν μου κάνει. Δερμάτινο ή δερματίνη ρούχο δεν μπορεί να φοράς όταν θα κάνεις τόση ώρα performance και θα ιδρώσεις, θα σε στενέψει, θα κάνει ένα fit που δεν είναι. Αλλά τι δικαιολογώ; Ότι κι εγώ πολλές φορές κάνω ένα ρούχο που είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά είναι η πανοπλία μου για να βγάλω ένα αποτέλεσμα» πρόσθεσε.

«Όταν λες κάτι για ένα λεπτό, που εννοεί κάτι άλλο, δηλαδή την καλοσύνη που θέλεις να δώσεις και τη γνώση που έχεις, ο άλλος το διαλαλεί, το διυλίζει. Δηλαδή όταν κάποιος από το φαν κλαμπ μου στέλνει και μου λέει “καλά έκανε και σε κλώτσησε η Άννα και γι’ αυτό κάνεις”, εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ δημόσια είπα καλή επιτυχία και το εννοώ από την ψυχή μου. Και δεν είναι αυτό ότι είναι μεγάλη καλλιτέχνις κλπ. Είναι άνθρωπος πειθαρχημένος που κάθεται εκεί πέρα, της λέει ας πούμε ο Νίκος “πάτα σε ένα ντο, πάτα σε ένα φα” και το κάνει αποθεωτικό. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, αλλά γιατί πρέπει να μ’ αρέσει μετά από πενήντα πέντε χρόνια, βλέποντας καθημερινά τη μόδα να εξελίσσεται… Γιατί δεν πρέπει να το κρίνω καλοπροαίρετα; Δεν είναι καμία κακία. Εγώ, ξέρει κι εκείνη πόσες φορές της πρότεινα κάτι για την ιδιωτική της ζωή και με πόση αγάπη και της είπα “όχι, αυτό τονίζει πιο πολύ, αυτό πρέπει να κάνουμε εκείνο και το άλλο”. Εγώ δεν είμαι σχεδιαστής. Είμαι άνθρωπος με εμπειρία πάνω στο styling» είπε, στη συνέχεια, κλείνοντας το θέμα.

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