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30.09.2026 09:08

Μαριάννα Κιμούλη: «Η οικογένεια είναι ό,τι πιο σταθερό έχω – Το σημείο αναφοράς όπου επιστρέφω όταν όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν»

30.09.2026 09:08
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Ευγνώμων για όσα έχει πάρει από τους γονείς της δήλωσε η Μαριάννα Κιμούλη, επισημαίνοντας ότι για την ίδια οι έννοιες σπίτι και οικογένεια είναι ό,τι πιο σημαντικό για τη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vita, με αφορμή στη συμμετοχή της στα «Δυο μαύρα πουκάμισα», η κόρη του Γιώργου Κιμούλη τόνισε ότι οι γονείς της έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο να μάθει η ίδια τη σημασία της δικής της αυτονομίας.

«Σπίτι είναι όπου υπάρχουν οι άνθρωποί μου. Το λέω επειδή το έχω δοκιμάσει και ανάποδα. Έχω ζήσει σε σπίτια που μου άρεσαν πολύ, σε μια πόλη που αγαπούσα, αλλά δεν ήταν “σπίτι”. Η οικογένεια είναι ό,τι πιο σταθερό έχω. Είναι το σημείο αναφοράς στο οποίο επιστρέφω όταν όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν. Έχω μάθει, πάντως, να χρησιμοποιώ τη λέξη και με την ευρύτερη έννοια. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν με συνδέει τίποτα θεσμικό και είναι σταθερά στη ζωή μου εδώ και είκοσι χρόνια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 10:39
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