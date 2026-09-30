Χάρις Αλεξίου: «Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος» (Video)

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Για τη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και για την προσωπική της ζωή μίλησε η Χάρις Αλεξίου, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στο πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη φωνή της και την στην απόφασή της να σταματήσει το τραγούδι.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην πρεμιέρα του «Καλύτερα Αργά» γι’ αυτή τη σεζόν, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε, επίσης, στην έλλειψη αυτοπεποίθησης που τη συνόδευσε στη νεαρή της ηλικία και τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα.

«Δεν μου λείπει. Δεν χορταίνεται αυτό. Αλλά ίσως επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ αυτό να το κάνω άλλο, ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει στο να μην υποφέρω λιγάκι, να μη στενοχωριέμαι. Θυμάμαι που είχα πάει σε έναν γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα “βρε παιδί μου, τι, δεν μου βρίσκουν κάτι; Τι είναι αυτό;”. Και μου λέει “Μα εσύ έχεις πολύ καιρό τώρα, έχεις πρόβλημα με τη φωνή σου”. Αχ, και δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα, ότι δηλαδή συνέβαινε αυτό, άρα κι εγώ δεν το καταλάβαινα. Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος. Είναι ο μεγαλύτερος κριτής», πρόσθεσε.» είπε αρχικά.

«Την απόφαση την πήρα όταν τραγουδούσα με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Gazarte και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα, με τη Μοσχολιού, του Ζαμπέτα και αυτά, και δεν μπορούσα να τα αποδώσω. Τα τραγούδια τα οποία εγώ έλιωνα όταν τα έλεγα. Εδώ και καιρό είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου και είπα “δεν γίνεται άλλο”. Η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι’ αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν γίνεται. Αλλά εγώ το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν λέμε “πέθανε νέο το παιδί”. Κατάλαβες; Τι κρίμα, ας πούμε. Φτάνει, γίνομαι 76. Δηλαδή πόσο πια; Πόσο; Το χάρηκα, το απόλαυσα, του έδωσα πράγματα, μου έδωσε» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στον Γιάννη Πάριο και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα σε συναυλία του στην Κύπρο σχετικά με την ερμηνεία του, η Χάρις Αλεξίου ήταν κάθετη στο δικαίωμα του κάθε καλλιτέχνη πόσω μάλλον ενός τεράστιου καλλιτέχνη όπως ο Γιάννης Πάριος, να μείνει στη σκηνή όσο εκείνος επιθυμεί. Άλλωστε, ο κόσμος που πάει να τον δει και να τον ακούσει, δεν πάει εκεί για να τον κρίνει και να εντοπίσει την όποια αδυναμία, αλλά για να απολαύσει έναν καλλιτέχνη που θαυμάζει και του οποίου την αξία γνωρίζει.

«Δεν με αφορά αυτό. Δεν με αφορά καθόλου, γιατί για μένα ο Πάριος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς μου τουλάχιστον και έχει δικαίωμα να μείνει στη σκηνή όσο αυτός επιθυμεί. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος; Εάν υπάρχει μια απώλεια από τις δυνατότητές του, δεν το ξέρει ήδη ο κόσμος; Και πηγαίνει. Πηγαίνει γιατί τον αγαπάει» τόνισε.

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Χάρις Αλεξίου στάθηκε στη λατρεία που, όπως είπε, διαπίστωσε ότι του είχε ο κόσμος.

«Υπάρχει σαν κρυφή αγάπη, μια κρυμμένη που δεν το ξέρουμε εμείς. Εγώ δεν ήξερα αυτή τη λατρεία προς τον Γιώργο. Ήξερα ότι ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, βλέπαμε τις παραξενιές του, χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και φαντάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλοι», τόνισε.

Μιλώντας, τέλος, για την προσωπική της ζωή, η Χάρις Αλεξίου αποκάλυψε ότι είναι μόνη εδώ και πολλά χρόνια και είναι μια απόφαση συνειδητή.

«Θα σου πω ένα πράγμα, μια και είμαστε αργά. Από το 2004 είμαι μόνη μου. Είναι πολλά χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Μου λένε καμιά φορά “οι άνδρες φοβούνται τις γυναίκες”. Τι είναι αυτά; Τις φοβούνται; Εμείς θέλουμε να έχουμε έναν μάγκα, να μη φοβάται. Τον άλλο που φοβάται τι να τον κάνω; Ο πρώτος μου γάμος ήταν από έρωτα, ο δεύτερος ξεκίνησε από φιλία, είχε άλλη ποιότητα. Το άλλο ήταν λίγο χαζό. Ήμουν 20 χρονών, ωραίος, ψηλός, με ωραία μαλλιά» τόνισε.

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