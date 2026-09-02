Η απάντηση του Γιάννη Πάριου για τα αρνητικά σχόλια: Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη

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Θέση, μετά από πολλούς που τον υπερασπίστηκαν, πήρε και ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος για επικριτικά σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και αφορούσαν σε πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο.

Ο Γιάννης Πάριος μίλησε στα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη υπογραμμίζοντας ότι τα σχόλια τον αφήνουν αδιάφορο και ότι τον ενδιαφέρει μόνο η αγάπη του κόσμου.

«Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;», απάντησε όταν ερωτήθηκε για τα σχόλια που έγιναν για εκείνον μετά τη συναυλία του στην Κύπρο.

«(Σ.σ. τα σχόλια είναι αδιάφορα) τελείως. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτε άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκατς – που λένε – να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε, γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανητά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», δήλωσε ακόμα ο Γιάννης Πάριος.

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί επέκριναν την ερμηνεία του Γιάννη Πάριου στη συναυλία του στη Λάρνακα, μεσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok, ενώ αρκετοί σχολίασαν ότι θα πρέπει να αποσυρθεί από το τραγούδι λόγω της ηλικίας του.

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